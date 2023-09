Néstor Lorenzo: “No festejaremos un empate, pero por como se dio el partido todo suma”

La Selección Colombia consiguió un valioso empate 0-0 contra Chile, este martes, en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Néstor Lorenzo no quedó del todo contento, pero se conforma con el punto sumado de visitante.

“Creo que nos costó mucho el primer tiempo hacer pie, el estado del campo estaba para los dos pero habíamos planificado otra cosa, salida desde atrás, no dividir tanto la pelota, entonces ellos se apoderaron de la pelota y nos complicaron”, analizó de entrada el técnico argentino.

Seguido a eso, Néstor Lorenzo aseguró que “tranquilo estoy por el trabajo y porque veo futuro en esta selección, no por el resultado, el juego de hoy, venimos a ganar, no festejaremos un empate, pero por como se dio el partido entonces suma. El segundo tiempo estuve seguro que lo ganábamos pero no se nos dio”.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo:

*Análisis del segundo tiempo

“En el segundo tiempo fue distinto, nos paramos mejor, hicimos superioridad en el medio y tuvimos más posesión de balón y más juego, nos faltó la puntada final, un poco más de agresividad y remates”.

*Las preocupaciones de Lorenzo

“Me preocupan distintos escenarios, no comparo este partido con el de Barranquilla, pero también se criticó el primer tiempo de allá cuando tuvimos la intención de ir buscar, pero sabíamos que se iba a complicar. El resultado fue estrecho allá para la diferencia que se hizo, ahí no quedé preocupado”.

*Chile no fue fácil

“Este es distinto, ellos van a salir con todo, necesitaban ganar, volvieron las figuras, de mucha jerarquía y a nosotros nos costó sacar la pelota de la zona caliente, del medio hacia afuera, entonces eso nos complico un poco, de todas maneras pienso que el estado del campo no ayudo a nadie a jugar bien, pero ayuda mas al que tira pelotazos y no estamos acostumbrados a eso”.

*Listos para cualquier escenario

“Esto recién empieza, es el primer paso, somos optimistas, la selección esta trabajando bien, el grupo esta fuerte, tiene futuro, pero pasaran distintos momentos en este proceso, ojalá sigamos sin perder, pero el fútbol te trae cualquier sorpresa, en unas fechas unas, en otros no, depende de la actualidad. Esto es intenso, dinámico, difícilmente lo podamos tener a Yerry Mina para el próximo compromiso si se desgarró. No se puede estar conforme ni tranquilo”.

*Chile complicó más de la cuenta

“Sabíamos que se iban a jugar todo, que tiene jugadores determinantes, hicieron un esfuerzo enorme, pero el partido es de 90 minutos, teníamos que pasar esos momentos de sombra”.

*El proceso hasta ahora va comenzando

“Con este clase de jugadores no se puede trabajar un día o dos, ellos tienen vienen ya trabajados de su equipo y la categoría, de pronto a veces es fortuna, apuro, en la Eliminatoria hay muchos que juegan por primera vez, de proto un poco de nervios, la presión es grande y se deben acostumbrar”.