Néstor Lorenzo: "No me sorprende el nivel de James Rodríguez, ama la Selección Colombia"

La Selección Colombia no pudo pasar del empate 0-0 frente a Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado y acumuló dos igualdades en la doble fecha de octubre, en las Eliminatorias Sudamericanas. En la rueda de prensa, Néstor Lorenzo habló de la actuación de sus dirigidos en Quito y el balance que queda tras los enfrentamientos contra los 'charrúas' y los ecuatorianos.

"Cambiamos hasta el sistema este jueves, Ecuador suele someter a sus rivales en esta cancha con buenos centros y con juego peligroso. Creo que neutralizamos las fortalezas de ellos y sabíamos que nosotros nos íbamos a hacer fuertes y que con dos o tres pases subiendo a campo contrario; lo logramos a partir de la mitad del primer tiempo y toda la segunda parte. Los muchachos hicieron un gran partido y me voy con la sensación de que merecimos un poco más", fueron las palabras iniciales.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Sistema de juego contra Ecuador

"El juego directo se dio en algunos momentos pero las mejores jugadas llegaron de conexiones colectivas, con dos o tres toques desde la mitad de la cancha. Paramos el equipo para que defendiera bien y mantuviera la posesión durante más tiempo; en zona de ataque generamos bastantes ocasiones. Como contra Uruguay, tuvimos algunas inseguridades a la hora de sacar la pelota en defensa".

Publicidad

Rendimiento de Rafael Santos Borré

"Rafael Santos Borré hizo un gran partido, corrió todas las pelotas. A pesar de que algunos hablan de que juega por la banda, para mí lo importante no es que se plante como '9', sino que llegue a esa posición. A esa zona llegó James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Borré; eso habla bien del progreso del equipo".

Paridad en las Eliminatorias

"No debería sorprender la paridad que hay, para nosotros fue una fecha muy accidentada con muchos cambios, pero me quedo con la sensación de que merecimos más en los dos partidos. También me voy conforme con el rendimiento de los muchachos".

James Rodríguez y Luis Díaz. Foto: AFP

Aparición de Yerson Mosquera

"Yerson Mosquera es un joven con grandes condiciones técnicas y físicas, de pronto en la salida aparecía como lateral pero jugó como un tercer central. La banda la hizo Jhon Arias, que está acostumbrado a jugar así en Fluminense. Mosquera tiene un buen futuro, hoy tuvo la oportunidad y la aprovechó".

Publicidad

Liderazgo de James Rodríguez

"No me sorprende el rendimiento de James Rodríguez, lo conozco desde hace muchos años; sé que ama la Selección y el compromiso que tiene con este equipo. Lo fuimos llevando en los partidos anteriores de a poco. En los dos partidos fue el conductor del equipo y me da mucha satisfacción que esté mostrando este nivel".

Poca efectividad frente al arco

"Son jugadores de primer nivel y todos están acostumbrados a ponerse de cara a gol. 'Lucho' definió de gran manera, pero estuvo dos centímetros adelantado. Ya van a llegar los goles, lo bueno es que las situaciones se generan".

¿Quedó satisfecho con los empates?

"En esta doble fecha perdimos cuatro puntos, la satisfacción que siento es porque el grupo respondió e hicieron un buen partido. No estoy conforme con el resultado sino cómo se jugó".