Néstor Lorenzo y un completo análisis de la Copa América 2024: rivales, presente 'tricolor' y más

Con la mira puesta en lo que será el sorteo de la Copa América 2024, este jueves, Néstor Lorenzo charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y analizó los posibles rivales, atractivos del certamen y el presente de la ‘tricolor’.

A solo horas de que en territorio norteamericano se definan los que serán los grupos del torneo continental en el próximo año, el entrenador de la Selección Colombia se refirió contundentemente a diferentes aspectos importantes a tener en cuenta, destacando además la presencia de los mejores equipos de Concacaf, que implica enfrentar a rivales de alto nivel y calidad.

“Esta será una Copa América muy competitiva, pareja, muy difícil, cualquier grupo será difícil, es la eliminatoria más los mejores de Concacaf, pero ya veremos qué sale. Siempre la idea es que lleguemos bien nosotros como equipo y como grupo”, dijo inicialmente Néstor Lorenzo en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Sumado a eso, el estratega argentino no se andó con ‘rodeos’ y se puso la vara alta, enfatizando en los objetivos de los ‘cafeteros’ para la Copa América: “Si aspiramos a llegar lejos y hasta el último día tener chances, dependemos de nosotros, no de los rivales. Lo que sí es que faltan siete meses y el ultimo partido nuestro ya fue hace un mes, pueden pasar muchas cosas, pero esperemos mantener el nivel de los jugadores que sostenga el nivel del equipo”.

Uruguay es el país que más veces ha levantado el trofeo de la Copa América. THIAGO RIBEIRO/AGIF/PHOTOSPORT/Photosport via AFP

Publicidad

*Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

¿Cómo analiza los duelos de fogueo contra Venezuela y México?

“Para estos partidos van a haber jugadores mayores porque a mí también me lo presentaron como un partido de selección mayor. Por supuesto, no es fecha FIFA, y eso hizo que tuviéramos inconvenientes con las convocatorias; muchos jugadores del futbol local no tienen visa que no pudimos citar”.

¿Es verdad que algunos jugadores se negaron a ir a la Selección?

“Ningún jugador se negó, solo que hubo algunos clubes que aceptaron y luego mandaron una carta contradiciendo la primera respuesta diciendo que no lo prestaban. Como es una época complicada, muchos están de vacaciones y los clubes adujeron que querían que descansaran”.

Publicidad