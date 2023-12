Néstor Lorenzo y un llamado a la calma con el invicto de Selección Colombia: “No es eterno”

Ya se viene el partido entre la Selección Colombia y Venezuela, que se jugará este domingo 10 de diciembre y que le servirá al técnico Néstor Lorenzo para observar a una serie de jugadores que no son habituales en el equipo de mayores. Por no ser fecha FIFA, no hacen parte de los convocados las figuras de nuestro país a nivel internacional.

Y así, el profesor Lorenzo habló en rueda de prensa para hablar de varios temas importantes que tienen que ver con la ‘tricolor’ y con el proceso que llevan.

Para comenzar, el estratega argentino al frente de la Selección Colombia se refirió al regreso de David Ospina, quien es la gran figura de la convocatoria.

“Con David tenemos comunicación constante con él, hemos seguido su proceso de recuperación. Está diez puntos, entrena de manera normal con el equipo, ha hecho fútbol y tiene todo lo que se necesita para estar al 100 por ciento”, contó sobre la actualidad del arquero antioqueño.

Publicidad

Seguido a eso, destacó que tener a Ospina es importante porque “es un líder que siempre queremos tener, y es uno de los referentes históricos de la selección, más allá de que deberá esforzarse como todos, ante el nivel de los integrantes de la selección”.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia:

*El invicto de la Selección Colombia

“El invicto es una circunstancia que es perecedera, no será eterno, simplemente nos dice que estamos haciendo las cosas bastante bien. Si no juegas bien es difícil ganar, la importancia de estos partidos más que nada es para darle minutos a jugadores que no han tenido la posibilidad en Eliminatorias o el resto del proceso, hay muchos jugadores que están en selección, pero es importante tenerlos 10 días, doce días, que compitan y verlos en acción, con la camiseta amarilla puesta”.

La Selección Colombia es tercera en las Eliminatorias Sudamericanas. Getty

Publicidad

*El propósito de estos partidos

“Lo más importante es que entiendan un poquito los códigos, la idea de juego y cómo se maneja el grupo en una concentración. Hay chicos por primera vez y que eso no les pese si los necesitamos. Es una oportunidad de demostrarnos que están para competir”.

*Tener opciones para los próximos partidos

“En cuanto al grupo, en cuanto más sea el abanico de posibilidades es mejor, a veces nos meten en problemas porque el número de convocados es limitado, queremos que el jugador colombiano sepa competir a nivel internacional y que cuando lo necesitemos esté a disposición de la selección”.