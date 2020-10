No caminarán solos: apoyando pero sin aglomeraciones, el mensaje para ver a la Selección Colombia

Está noche, la Selección Colombia comenzará por séptima vez el camino a una Copa Mundial de fútbol, con Barranquilla como sede principal. La 'arenosa' se volvió definitivamente la casa del equipo nacional.

Falcao García y un mensaje para los hinchas de Colombia: "Cero aglomeraciones"

Y es que los números no mienten, la 'tricolor' ha clasificado a cinco mundiales, de las seis eliminatorias disputadas en el estadio Metropolitano. La única vez que Colombia no clasificó a un mundial con Barranquilla como sede, fue para el de Alemania 2006.

Las razones para que la capital del Atlántico sea la ciudad anfitriona de la Selección, van mucho más allá de la ventaja que obtendría el equipo por las altas temperaturas a las que se someterían los rivales. Sino también por la fiesta y el carnaval que se arma en toda la ciudad cuando saltan a la cancha los jugadores 'cafeteros'.

Por primera vez, el Metropolitano no abrirá sus puertas al público para acoger un partido de la Selección Colombia. La pandemia del coronavirus no se ha ido y numerosos casos siguen siendo reportados a lo largo y ancho del país, lo que impiden que los colombianos acompañen al equipo nacional en el inicio de su camino a Catar 2022.

David Ospina, a la distancia: “Iniciamos nuestro camino para conquistar la clasificación a Catar”

Publicidad

Aunque Barranquilla y las demás ciudades se están preparando para recibir en restaurantes y bares a los aficionados para presenciar por televisión el encuentro de Colombia y Venezuela, el llamado de todas las autoridades es de evitar los sitios de alta concentración de personas, con el fin de impedir que las cifras de infectados con Covid-19 sigan aumentando en el país.

La nostalgia de no asistir presencialmente al estadio para vivir la fiesta de un partido de la Selección, abunda por estos días, por eso, las autoridades saben lo que significa para la hinchada colombiana no acompañar a la 'tricolor' y están con la mirada puesta, haciendo concientizar al pueblo de que aún no es prudente hacer grandes reuniones para ver el partido así sea desde la distancia.

De hecho, Falcao García , uno de los capitanes del combinado 'tricolor', hizo un llamado para que la alegría por ver de nuevo al equipo de todos, no lleve al público a descuidarse del virus. "Que el partido de hoy no se convierta en un riesgo. Cuidémonos entre todos. En Familia. Cero aglomeraciones, lavado de manos, tapabocas. ¡Vamos Colombia!", fue el mensaje del 'tigre' en sus redes sociales.

Salomón Rondón: “Se acabó la espera Venezuela, es la primera batalla rumbo a Catar 2022”

Para evitar cualquier tipo de contratiempo, la policía de Barranquilla sabe lo que significa la Selección para los habitantes de la ciudad, por lo que han dispuesto de dos anillos de seguridad, compuesto por 1.300 hombres, a las afueras del estadio para evitar aglomeraciones de aficionados.

Día de fútbol, día de fiesta y celebración. La Selección Colombia se juega una vez más una clasificación a una Copa del Mundo en Barranquilla, esta vez sin la compañía del público en las gradas del Metropolitano, pero el partido lo podrá ver por la pantalla de Gol Caracol.