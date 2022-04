"No hubo un solo peso de indemnización para Reinaldo Rueda; eso estaba adentro del contrato"

Luego de no haber conseguido el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022, se empezaron a tomar decisiones, como la salida de Reinaldo Rueda , quien no continuará siendo el entrenador de la Selección Colombia , tal y como se confirmó, en un comunicado oficial, el pasado lunes 18 de abril.

Muchas fueron las especulaciones con relación a la manera como se dio la desvinculación del estratega. Por eso, con el fin de aclarar la situación, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio' y fue claro y contundente.

"No hay un solo peso de indemnización. El señor, Reinaldo Rueda, se fue en acuerdo con nosotros y eso estaba adentro del contrato. Su vinculación laboral era por lo que significaba el Mundial, el cual se terminó cuando no superamos la fase de las Eliminatorias. Aclaro que no hubo ni un peso de indemnización", expresó.

De igual manera, cuando le preguntaron por quién podría ser el reemplazo del director técnico vallecaucano y se pondrá al frente de la 'tricolor', afirmó que "primero teníamos que definir lo del profesor, Reinaldo Rueda, y se hizo con la mayor de las alturas y más con el don de gente y señorío del 'profe'."

"Empezamos hasta ahora la tarea de buscar y se está buscando con calma, no esperen que mañana o la próxima semana, ya se anuncie al nuevo entrenador; eso sí, esperamos tener la certeza y habilidad que queremos para elegir de la mejor manera posible", sentenció.

¿A cuántos Mundiales ha clasificado la Selección Colombia?

A lo largo de su historia, la Selección Colombia clasificó a seis mundiales: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

