"A James Rodríguez hay que llamarlo a Selección Colombia, el 'profe' Rueda tiene que darle la mano"

En los últimos días la prensa europea viene manejando información sobre el volante colombiano James Rodríguez, de quien señalan que estaría dejando las filas del Everton para marcharse al Al-Rayyan, de Catar.

Y es que de concretarse la operación, hay que pensar también en el tema de Selección Colombia, pues James es uno de nuestros referentes a pesar de no figurar en el último tiempo.

Rodríguez Rubio fue pieza fundamental en el camino al Mundial de Brasil 2014, donde fue la gran estrella del certamen y al Mundial de Rusia 2018.

El próximo mes de octubre el conjunto nacional afrontará una nueva triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas y serán duelos decisivos para mantener la 'chance' de conseguir un cupo al Mundial de Catar 2022. Los rivales serán Uruguay, Brasil y Ecuador.

"Lo que queremos es que James juegue, ojalá en una liga bien competitiva, que lo siga haciendo crecer, donde se encuentre feliz para poder recuperarlo para la Selección", dijo Reinaldo Rueda el pasado 8 de septiembre con rueda de prensa.

Con el panorama así, Gol Caracol habló con uno de los futbolista que dejaron huella en la Selección Colombia. Adolfo 'el Tren' Valencia se refirió al tema del exjugador del Real Madrid.

¿Ve con buenos ojos que James se marche de Everton?

"James es un jugador que por fuera siempre nos ha representado bastante bien. Si él sale de Everton me parece algo bueno, sale de un club donde el técnico no le da 'bola', no lo quiere y eso es muy difícil para un jugador estar en una institución donde no lo quieren. James es joven y tiene mucho que darle al fútbol nacional, internacional y a la Selección de su país"

¿Qué gana o pierde el cucuteño si se va al fútbol catarí?

"El fútbol de Catar no es una liga tan competitiva, él tiene que mirar, con su representante, ir a un club que realmente lo quieran y lo apoyen. James es un excelente jugador, en cualquier punto de vista uno se pone a mirar y es muy bueno. A veces uno da con entrenadores que no lo quieren y eso es muy normal en la vida. Hay que trabajar con juicio, eso le ha faltado a James; uno con rebeldía no gana nada".

¿Cree que sería tenido en cuenta en Selección Colombia?

"A James hay que llamarlo a la Selección, el 'profe' tiene que darle una mano. Así como ha llevado a jugadores que en sus equipos no son titulares, por qué no puede llevarlo ahora que necesita realmente a James para estos tres partidos que son decisivos".

¿Qué siente que le ha faltado a james para volver a ser protagonista en el futbol europeo?

"James no ha corrido con la suerte de tener esos técnicos que el jugador necesita y que lo deje jugar. Tiene condiciones para jugar en cualquier equipo. La liga inglesa es un fútbol rápido y ahí se fuerza mucho, debería ir a uno más lento, así como hizo Falcao, él no le puso mucho cuidado a lo económico ni a clubes grandes, él sabe que ya dio lo que dio y ya se hizo conocer internacionalmente. A mí me gustaría que James volviera a su Portugal porque ahí siempre le ha ido bien y ha figurado".