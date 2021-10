No se repite equipo: la Selección Colombia tendría un cambio en la titular para enfrentar a Ecuador

Después de haber empatado 0-0 contra Uruguay y Brasil, este jueves la Selección Colombia pondrá punto final a la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas de octubre, jugando frente a Ecuador, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Allí, la 'tricolor' espera ganar y sumar los tres puntos para continuar en la pelea por hacerse con un cupo al Mundial de Catar 2022. Para ello, el director técnico alineará a quienes considera son los mejores jugadores que se pueden acomodar a dicho compromiso.

Así las cosas, este miércoles, el periodista Fabio Poveda informó, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que habría un cambio en la titular con relación al último equipo que saltó a la cancha. Eso sí, basado en la práctica de ayer y no en la de esta mañana, que fue la última.

"No utilizó y todo indica que no va a jugar Radamel Falcao García. Eso fue en el de ayer, no en el de esta mañana. Apunta a que irá al banco. Y como dice aquel reconocido refrán 'blanco es, frito se come', Duván Zapata sería el reemplazo", afirmó.

Hay que recordar que, si bien el entrenador no dio pistas sobre ello en rueda de prensa y le hizo el quite a la pregunta, se espera el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien no estuvo en el juego contra la 'canarinha', por acumulación de tarjetas amarillas.