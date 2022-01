"No todo está perdido para la Selección Colombia; tiene grandes jugadores y un buen entrenador"

Atrás quedó la derrota 0-1 contra Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla; ahora, es momento de que la Selección Colombia se enfoque en el duelo frente a Argentina, de este martes 1 de febrero, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Ganar será crucial para continuar en la pelea por hacerse con un cupo para el Mundial de Catar 2022. Y es que cualquier otro resultado complicaría el panorama para los dirigidos por Reinaldo Rueda. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible y así lo dejó claro Claudio Vivas.

El entrenador argentino y exayudante de Marcelo Bielsa entre 1998 y 2004 habló este lunes'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', analizando el compromiso que se avecina, resaltando las virtudes de la 'albiceleste', opinando de James Rodríguez y Falcao García y mucho más.

¿Qué espera del partido?

"Cada vez que juega la Selección, siempre despierta expectativas, en especial esta que viene en sintonía de triunfos, contra un gran rival como Colombia. Veremos un buen marco y será un gran juego y más porque los puntos valen hoy para la 'tricolor'. Eso sí, no esperen a una Argentina pasiva, ya que quiere representar bien al país."

¿Argentina no bajará las revoluciones?

"El futbolista de élite y profesional siempre juega para ganar, no importa que Argentina ya esté en Catar. Cada jugador se está ganando un lugar en la lista entonces el técnico evalúa eso y el actual comando técnico saben lo que es representar al país y jugar con esta camiseta. No importa la formación que se ponga porque dejarán la piel."

¿Hay alguna chance?

"Argentiena quiere ser primera en las Eliminatorias Sudamericanas y superar a Brasil en la clasificación. Representar a tu país es un plus y algo importante. Para Colombia cualquier punto que rescate es bueno; si le toca empatar, dependerá de otros resultados, pero tiene buenos jugadores y técnico. Creo que no está todo perdido para Colombia."

¿Qué decir de la falta de gol?

"Es una preocupación extra porque tiene poder ofenviso y buenos futbolistas; de hecho, el 90% juega en el extranjero, así que tiene argumentos para llegar al gol y el autoestima se lo da las buenas decisiones y en el fútbol hay algo que se llama 'toma de decisiones'; de pronto falta eficacia, como por ejemplo contra Perú, donde merecieron ganar, pero perdieron."

Con las bajas, ¿Argentina cambiará su forma de juego?

"Argentina no va a cambiar su estilo, ya sea empezando con juego corto y saliendo con el balón o con el juego largo, en busca de los rebotes; Colombia tiene que estar atenta y saber cómo afrontar este duelo, siendo concentrado. Dependerá de cómo lo planee el profesor Reinaldo Rueda y lo que tenga pensando. Argentina va a hacerse con la pelota."

¿Cómo vio a Falcao García y James Rodríguez?

"A Falcao lo sufrí en carne propia, en una final de la Europa League, y sé lo que es el verdadero Radamel, con movilidad y cambio de ritmo, generando espacios; James es un chico que se crió en Argentina y sabemos la frescura que ellos tienen y el nivel en el cual llegaron; ahora, no son sus mejores versiones, pero también tiene mucho que ver con lo que ofrecer el equipo y, por eso, no son los responsables de la situación que vive la Selección Colombia."