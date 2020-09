José Pékerman está de cumpleaños este jueves y es innegable que su legado en el fútbol colombiano, dirigiendo a la Selección Colombia, va a quedar en los libros de historia como uno de los más exitosos.

Por eso, en GolCaracol.com buscamos a Gastón Pezzuti. El exarquero de Atlético Nacional es una de las personas que más conoce al técnico argentino. Fue uno de sus primeros pupilos en el primer título de Pékerman, hace 25 años en el Mundial Sub-20 de Catar, y ha mantenido una relación que todavía perdura.

“No veo a José Pékerman volviendo a dirigir de nuevo, viene de tener un desgaste importante en los últimos años. Esa es mi percepción, porque la verdad yo he sido muy respetuoso con él. Nuestra relación, que ya lleva un muy buen tiempo, tienen unos límites de respeto y admiración. Por eso siempre que hablamos no tocamos temas profesionales”, dijo el guardameta argentino.

Pezzuti, quien desde hace algún tiempo vive en Medellín por temas laborales, recuerda y compara los primeros años de ambos en nuestro país. Los de él, jugando para Nacional con críticas que le dolieron; y los de Pékerman, con el escepticismo de un técnico extranjero al frente del combinado ‘tricolor’.

“No es fácil venir a otra cultura, a uno le cuesta adaptarse. Al extranjero siempre le exigen el doble. Yo siempre fui una persona que me blindé ante la prensa y tracé límites, eso no les gustó a muchos y sufrí críticas. La peor, cuando le inventaron una enfermedad a mi esposa. Fue increíble. De hecho, esas mismas personas, una vez logré los títulos, seguían menospreciando mi labor”, aseveró.

“Por eso, cuando Pékerman llegó a Colombia me llamó a pedirme recomendaciones. Sin yo decirle mucho, rápidamente empezó a vivir un poco lo que pasé. Él también cambió cosas que a muchos no les gustó, les quitó privilegios a varios y formó un grupo exclusivamente entre los jugadores y el cuerpo técnico. Esas decisiones no le costó al principio porque consiguió los resultados, pero ya el final cuando por ahí los triunfos no llegaban; vinieron a cobrarle y comenzaron las críticas”, continuó.

Incluso, Pezzuti recordó aquel tiempo que compartió con el entrenador argentino en aquel seleccionado juvenil. Valoró los consejos y la formación que les inculcó a cada uno. “Fue un padre futbolístico”.

De hecho, durante ese Mundial Sub-20 Pékerman le quitó la titularidad; y aun así, la admiración no cambió. “Siempre fue muy sincero y respetuoso. Obvio me dio bronca, pero cuando te hacen partícipe de esa decisión y cuando te das cuenta que era lo mejor; solo te queda apoyar, no ser egoísta, ponerle el trabajo más duro al otro para que ataje mejor y que todos nos beneficiemos”.

Al final, no escondió su satisfacción de la huella que ambos dejaron en nuestro país. “Creo que a José le fue mucho mejor que a mí. Me alegró más por los éxitos de las personas que quiero y siempre disfruté de lo que consiguió él con la Selección Colombia. Yo entiendo que hubo muchas cosas que lo rodearon, pero no se le puede discutir que es alguien que llevó a dos selecciones a tres mundiales. Eso no es suerte. A uno le puede gustar o no su estrategia. De lo otro no me interesa hablar”.

