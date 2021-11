"Nosotros tenemos grandes delanteros en la Selección Colombia; la falta de gol pasa más por crear"

La Selección Colombia no volverá a competir sino hasta el próximo año; por ahora, el equipo orientado por Reinaldo Rueda está en zona de clasificación (4°) directa al Mundial de Catar 2022, pero son más las incertidumbres y dudas que dejó el elenco nacional, que tranquilidad y confianza.

Rueda, quien llegó al banquillo 'tricolor' en enero del presente año, ha registrado cuatro victorias, diez empates y tres derrotas, en 17 juegos disputados entre la Eliminatoria Sudamericana y la Copa América, dejando un saldo de 38.5 por ciento de efectividad.

Y es que para hablar del rendimiento del combinado patrio en este 2021, Gol Caracol contactó a Luis Gabriel Rey, exfutbolista colombiano de gran rodaje en el fútbol mexicano y con paso en la Selección de nuestro país. Acá todas sus declaraciones.

¿Qué sensaciones le ha dejado el proceso de Reinaldo Rueda, en la 'tricolor'?

"No estoy decepcionado, ha sido una Eliminatoria difícil y ha sido complicado el tema no solo para la Selección Colombia, sino para todos los equipos, salvo Argentina y Brasil, creo que todos siguen en esa pelea. Lastimosamente como equipo y en la parte futbolística no hemos encontrado ese once que nos permita generar fútbol y sumar muchos más puntos, que nos acerquen al Mundial, pero el equipo está calificado y tiene que tratar de ir al Mundial".

¿Cómo vio el regreso de James Rodríguez, uno de los máximos referentes de la época?

"Para James ha sido difícil el tema de no estar jugando en los últimos meses, pero en los momentos que estuvo y sobre todo contra Paraguay, dejó sensaciones positivas. Mientras esté actuando y tenga continuidad, creo que va a ser un jugador diferente como siempre lo ha demostrado cuando se pone nuestra casaca".

Publicidad

Sigue pendiente la falta de gol, ¿Reinaldo Rueda debe mirar otros delanteros? ¿Quiénes?

"Nosotros tenemos grandes delanteros y los mejores son los que están en la Selección Colombia, me parece que lo nuestro es un poco más de generación de juego y de crear más posibilidades de gol. Hoy el delantero tiene que tener la oportunidad y ser efectivo. Hay que ser más profundos".

¿La 'tricolor' está en zona de clasificación, tiene lo necesario para ir al Mundial?

"Creo en mi Selección y tengo fe de que el equipo va a avanzar. Terminamos cuarto y eso quiere decir que estamos clasificados. Será duro el cierre pero vamos a tener la posibilidad por la calidad de nuestro jugadores".

¿Cuáles jugadores destaca de esta Eliminatoria?

"Me parece que el profe Rueda ha ido modificando algunos jugadores que han dejado sensaciones muy positivas, tema Carlos Cuesta y Yairo Moreno. Esto ha ido cambiando de cara al futuro, eso quiere decir que ya empezó la modificación por el tema de edades".