¡Ojo con eso! La FCF advierte sobre posible estafa en venta de palcos para el duelo con Brasil

A solo días de que la Selección Colombia se enfrente con su similar de Brasil, por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026; la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que pone en alerta a todos los aficionados. Principalmente a aquellos interesados en asistir a los palcos del estadio Metropolitano de Barranquilla, para el compromiso del próximo jueves 16 de noviembre.

Según lo detalló la FCF, solo existe un único y principal distribuidor en la venta de boletería para el compromiso, por lo que recibir informaciones u ofertas de otras empresas, esto terminaría siendo un fraude que los hinchas deben revisar para evitar ser estafados.

“La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que la única empresa autorizada para vender boletería oficial para los partidos de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 de la Selección Colombia es Tu Boleta”, indicó inicialmente la FCF a través de su comunicado en la nota de prensa.

Además, la máxima organización del fútbol colombiano también advirtió a los aficionados, teniendo en cuenta que hay unas zonas que todavía no se han lanzado a la venta: “Ni la FCF, ni la CONMEBOL han puesto en venta los palcos del Estadio Metropolitano para el partido de Colombia vs. Brasil. Le pedimos a los aficionados no caer en estafas, ni en ventas irregulares, acudiendo siempre a los canales oficiales de venta”.

Hay que indicar que por la calidad del rival la expectativa por asistir al escenario deportivo de la ciudad de Barranquilla creció desde el momento mismo en el que se puso a la venta la boletería.

Mientras que los brasileños ya tienen la nómina de convocados, liderada por el delantero Vinícius Junior; se espera que en las próximas horas se conozca el listado de la Selección Colombia, de parte del entrenador Néstor Lorenzo.

Noticia en desarrollo...