"Orgullo de familia": Andrés Felipe Román, la historia detrás de su llamado a Selección Colombia

"No te rindas por solo un mal capítulo en tu vida" puede ser la frase que mejor defina la historia de Andrés Felipe Román, quien, este martes 24 de agosto, recibió su primer llamado a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo que para algunos parecía difícil, por no decir imposible, se hizo realidad y de qué manera. El lateral derecho tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de la 'tricolor' en los compromiso frente a Bolivia, Paraguay y Chile, en septiembre.

Pero, ¿por qué lo veían como algo complicado? En los primeros meses del año, el futbolista, de destacada actuación en Millonarios, estuvo cerca de ser contratado por Boca Juniors. El fichaje parecía inminente, pero todo cambió.

El jugador no aprobó los exámenes médicos, donde le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica. Desde ese momento, Andrés Felipe Román regresó a las toldas del cuadro 'embajador', donde recibió el apoyo de, absolutamente, todos.

Como prevención, fue desafectado del equipo capitalino mientras se le practicaban exámenes médicos, los cuales, por fortuna, tuvieron resultado positivo y pudo regresar a las canchas, ya que el diagnóstico definitivo fue 'corazón de atleta'.

A partir de ahí y luego de meses difíciles, el bogotano, de 25 años, levantó cabeza, recuperó su nivel, volvió a ser titular en su club, fue tenido en cuenta para el morfociclo y ahora, estará en la Selección Colombia, cumpliendo un enorme sueño.

Publicidad

Por eso, para conocer más de la historia de vida de Andrés Felipe Román, en Gol Caracol hablamos con su padre Humberto José Román, quien no ocultó su alegría por tan maravillosa noticia, sino que además reveló varios detalles de su hijo.

¿Cómo se enteró de la convocatoria de Andrés Felipe?

"Estaba trabajando y cuando lo hago, siempre me desconectó del teléfono. De hecho, lo apago. Pero tan pronto tuve un momento libre, fui a tomarme una gaseosa y, en ese momento, prendo el celular y recibo todos los mensajes de esa inmensa noticia"

¿Cuál fue la reacción?

"Fue un 'boom' (risas). La verdad fue una sorpresa impresionante. Me sentí muy feliz, contento, de todo. Gracias a Dios, todo lo que el 'pelao' pasó, en estos últimos meses tan duros, quedó atrás y tuvo su recompensa porque le dieron una nueva oportunidad y regresó con ganas. Nació para ser futbolista"

Ya que habló de esa complicada situación que vivieron, ¿Cómo fue todo?

"Un día me llamó a decirme que necesitaba que fuera a Bogotá porque debía hacerse unos exámenes. Al llegar, pensé que era una mentira piadosa, pero no fue así. Lo vi y estaba delgado, cabizbajo, sin sonrisa, no era mi hijo. En ese momento, entendí que me necesitaba más que nunca"

¿De qué forma lo manejaron?

"Hubo muchos amigos que le enviaron saludos, fuerza y apoyo. Todo ese ánimo recibido le sirvió bastante. Además, yo hice lo mismo. En esa situación y hasta el día de hoy lo hago, nació una frase que siempre le repito y es 'Dios es grande, tú eres fuerte'. Y con esas palabras, le subía el ánimo"

Y para llegar al final de todo eso...

"Fue difícil. Hubo días complicados. No obstante, le subí el ánimo, le decía que para adelante y que debíamos ponernos en manos de Dios. Además, la mamá y su hermana también jugaron un gran papel. Hubo mucho respaldo de su familia, de los amigos, del club y de todos"

Publicidad

¿Cómo nace el amor por el fútbol en Andrés Felipe?

"Desde que nació, le dije a la mamá que nuestro hijo iba a ser futbolista. Ella no me creyó. Por eso, desde el inicio, empecé a convencerlo, desde lo físico y mental, a Andrés Felipe. Y así fue. Cuando cumplió cinco años, lo inscribí en la escuela Sporting Cristal, en Bogotá. Al inicio, fue tímido y no arrancó, pero cuando se enamoró del balón, se le prendió la chispa"

¿Cuándo se convence la madre?

"(Risas) Cuando llega a la escuela. Ahí, ya se convenció de ello y jugó un papel muy importante, aportando muchísimo en la formación de Andrés Felipe. De hecho, como yo viajo tanto, ella lo llevaba a los entrenamientos de los domingos. Comenzó a apoyarlo, a seguirlo y a mirarlo. Nuestro hijo creció y, gracias a la responsabilidad de él, consiguió resultados"

Hablando de esos resultados, ¿Qué le dice con relación a los sueños?

"Que siga con humildad. Siempre se lo recalco. Además, de eso, el respeto. Eso sí, poco tocamos el tema futbolístico, solo le digo que siga haciendo las cosas bien. Cuando nos vimos en Bogotá, en medio del tema de su corazón, menos se tocó el tema porque estaba triste. Quizá en diciembre, cuando nos volvamos a ver, le preguntaré más"

Igual, ya llegó a Selección Colombia que, de seguro, era un objetivo a cumplir...

"Y esa camiseta va a ser hermosa. Es la primera vez en la familia que tenemos a un ganador como él. Es un orgullo para la familia. Todo es alegría. La vamos a enmarcar. Está de pelos, tengo la 'piel de gallina' por tanta emoción. Es indescriptible. Todo es trabajo de él"

¿Cómo lo guio hasta llegar a esto?

"Con mi estilo, a veces con palabras fuertes, pero también con mensajes bonitos, le inculqué que había que trabajar mucho y luchar. Eso fue clave, sumado a la humildad. Y logró su sueño. Es un lateral impresionante. Sin hablar como si fuera mi hijo, sino como un amigo es honesto, responsable, un ser maravilloso, sensible. Es un regalo que Dios me dio"

Ahora, ¿Qué sigue? ¿Dónde le gustaría ver a Andrés Felipe Román?

"Es un secreto (risas). Hemos hablado y me ha dicho que le gustaría jugar en la liga inglesa, ya que un fútbol rápido y fuerte. De referente tiene al ecuatoriano Antonio Valencia. Por eso, le gustaría estar en el Manchester United. Es uno de los tantos sueños que tiene"