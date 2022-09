Óscar Córdoba le respondió a Simeone: "Que bueno que le reconozcan al arquero lo bueno qué fue"

Este 5 de septiembre se cumplen 29 años de la histórica goleada de Colombia 5-0 Argentina, que tanto hizo vibrar al país. En esta conmemoración de dicho partido, Diego 'Cholo' Simeone , quien disputó aquel encuentro, habló con ‘ESPN F90’ sobre lo sucedido aquella noche en territorio argentino.

“El mejor fue el arquero de Colombia, la rompió toda porque en el primer tiempo atajó tres o cuatro pelotas. Nos pusimos en desventaja y el equipo no tuvo la tranquilidad de manejar lo que estaba pasando”, fue una de las declaraciones que hizo el ahora entrenador del Atlético de Madrid.

Publicidad

Dichas palabras le llegaron a Óscar Córdoba, quien fue el guardameta del partido, a las cuales le respondió a través de Juan José Buscalia, panelista de 'Blog Deportivo' de Blu Radio.

“Que bueno que le reconozcan al arquero lo bueno que fue esa noche, lamentablemente no dice quién fue el arquero. Y así me pasó, porque cuando llegué a jugar a Boca Juniors me dijeron que bien había tapado René Higuita esa noche. Si me hubieran hecho cinco goles a mí la gente hubiera estado completamente clara de quién era el arquero de ese partido tan significativo del fútbol colombiano” respondió de entrada el otrora portero de la Selección Colombia.

Y agregó, “Pero bueno me queda la satisfacción de haber hecho una gran presentación, de que goce en en el terreno de juego, que me divertí, ganamos y que hicimos disfrutar al pueblo colombiano que tanto lo necesitaba”.

Publicidad

Por último aprovechó para esclarecer lo sucedido más adelante en el Mundial y los partidos siguientes de la 'tricolor', “Algunos dicen que es el principio del fin de esa generación. Yo no creo que fuese tan así, solo que generamos una expectativa demasiado alta sobre lo que podía ser la Copa del Mundo, pero no se logró por ciclos del fútbol. Nosotros agarramos a una Argentina en buen momento, y luego el destino no quiso que fuéramos tan contundentes en el Mundial y quedamos eliminados en la primera ronda”.

Y cerró con esta contundente frase sobre el Argentina 0-5 Colombia, “El que gana es el que goza y ese día nos tocó ganar a nosotros”.