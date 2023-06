Óscar Cortés y su paso por la Selección Colombia: "Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz me arroparon"

Óscar Cortés ha sido una de las revelaciones que ha tenido el fútbol colombiano en esta primera mitad del 2023. El joven extremo del registro de Millonarios ha tenido un año para enmarcar, en el que más allá del título con el conjunto 'embajador' y de haber logrado ser el goleador de la 'tricolor' juvenil en el Sudamericano y Mundial Sub-20, consiguió ser llamado a la Selección Colombia de mayores.

Todo futbolista profesional sueña con llegar alguna vez a representar a su país, y sobre todo, en la selección de mayores. Este objetivo ya lo consiguió el oriundo de Tumaco a sus 20 años, tras haber captado la atención de Néstor Lorenzo.

De este modo, Óscar Cortés resaltó la importancia de lo que fue este paso por la 'tricolor' de mayores y además habló de los referentes que lo acogieron dentro del grupo.

"La Selección de mayores fue algo muy importante para mí, donde pude aprender de los grandes jugadores que están ahí, me ayudaron a acoplarme al grupo y pude aprender mucho de ellos. Es muy importante para mí seguir aprendiendo de ellos. Todos siempre me arroparon, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz me estuvieron aconsejando", expresó el extremo 'embajador' en una charla con 'ESPN'.

Y es que si bien solo actuó en 9 minutos en la gira europea en la que enfrentaron a Irak y Alemania. El habilidoso atacante ya empezó a sumar sus primeros pinos en la renovación que se plantea Néstor Lorenzo al mando de la 'tricolor' para afrontar las Eliminatorias y Copa América que están a la vuelta de la esquina.

Luis Díaz, frestejando su gol frente a la Selección de Alemania, por duelo de fogueo. Foto: Twitter de @FCFSeleccionCol.

Por otro lado, Óscar Cortés habló de su convocatoria al Mundial Sub-20, que fue bastante controvertida en su momento, tras la negativa de Millonarios en prestar al jugador, que finalmente terminó siendo una de las figuras del equipo comandado por Héctor Cárdenas.

"Obviamente, pensé muchas cosas, yo sabía que los compañeros que estaban iban a sacar eso adelante. Pero siempre tuve la iniciativa de poder jugar en la Selección y en un Mundial. Tomé esa decisión, gracias a Dios se pudo dar, siento que hice un buen Mundial y creo que el equipo supo hacer las cosas, aunque no logramos avanzar. El equipo estaba para grandes cosas".

Finalmente, todo se le dio de la mejor manera a Óscar Cortés y a Millonarios, quienes lograron consagrarse con el título de Liga este sábado, tras vencer a Atlético Nacional en la final y así conseguir la anhelada estrella que se le hizo esquiva al proceso de Alberto Gamero.