"Para la Selección Colombia, estamos buscando un entrenador con experiencia en selecciones"

El pasado lunes 18 de abril, se confirmó de manera oficial y a través de un comunicado de prensa, que Reinaldo Rueda no continuaría como director técnico de la Selección Colombia, luego de no haber conseguido el objetivo de hacerse con un cupo para el Mundial de Qatar 2022.

De inmediato, empezaron a sonar candidatos para ocupar dicho cargo. Sin embargo, por ahora, no hay nada en concreto. Así lo expresó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en entrevista con el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', donde tocó varios temas.

¿Tiene algún favorito para ser el nuevo entrenador de la Selección Colombia?

"Favorito no tengo, pero sí hay algunos nombres, aunque no los voy a decir y más porque se debe hablar con las personas del Comité. Luego de un largo análisis, se verá quién es el elegido. Mi celular no ha parado de sonar, hay empresarios que es uno de los mercados preferidos y halaga que vean a Colombia como un lugar importante."

¿Qué perfil de entrenador buscan?

"Buscamos una persona que conozca el fútbol colombiano y haya tenido experiencia en selecciones. Lo importante es que canalice todo, que nos devuelva el prestigio y recomponga lo que se hizo mal y tal vez no funcionó, de la manera como se esperaba."

¿Cuáles son los aprendizajes que quedaron de esta eliminación?

"Hay muchas cosas que no son grandes como para corregir. En estas Eliminatorias tuvimos comportamientos sólidos y no tan complicados, es decir, si en alguno de esos siete partidos hubiéramos anotado al menos un gol, estaríamos en la zona de repechaje. Desafortunadamente, por cosas del juego, no se dieron."

¿Qué grado de culpa tienen los directivos, tras no clasificar al Mundial de Qatar 2022?

"La Federación Colombiana de Fútbol es una entidad que maneja muchas tareas, la principal y de mayor interés es la de la Selección Colombia y no se cumplió el objetivo, se entiende; pero también me pregunto, por qué cuando se clasificó a los dos Mundiales anteriores, no dijeron qué buenos directivos. Igual, se asume y lo importante es recomponer el camino."

¿Cuál es el plazo para anunciar al nuevo entrenador?

"Quisiera tenerlo esta misma tarde, pero hay que hacer un trabajo y exploración seria y cauta. Si bien hay celeridad, no se puede asociar a que lo hagamos de una vez y que, de pronto, no logremos acertar. Entonces empezamos en la búsqueda de ese director técnico, con el fin de elegirlo en el menor tiempo posible."

¿Los directivos irán al Mundial?

"No lo sabemos; al fin y al cabo es nuestra actividad, y si tenemos que ir, iremos. La gente cree que como directivos vivimos el fútbol como hinchas, pero no es así, es nuestro negocio y la tarea que tenemos, casi que nuestra obligación, así que si tenemos que ir al Mundial, lo haremos."

¿Habrá partidos preparatorios de la Selección Colombia?

"Ese es un punto claro, ya que somos atractivos para países clasificados que quedaron involucrados con selecciones de Sudamérica, entonces seguro Chile, Paraguay, nosotros y demás, seremos contactados, y esperamos para ese momento, ya tener al técnico, pero, en caso de que no, elegiremos a un interino."

¿A cuántos Mundiales ha clasificado la Selección Colombia?

A lo largo de su historia, la Selección Colombia clasificó a seis mundiales: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

