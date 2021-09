"Para Rueda, este partido es una revancha; Chile también tiene esa 'cosita' de ganarle al extécnico"

Partido crucial en el marco del remate de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre. En Barranquilla, la Selección Colombia recibe a Chile. Allí, ninguno puede ceder más terreno y menos después de los dos juegos previos.

Por un lado, la 'tricolor' viene de empatar 1-1 frente a Bolivia y Paraguay. Por el otro, la 'roja' perdió 0-1 contra Brasil e igualó 0-0 ante Ecuador. Razón por la que ganar es la única alternativa para uno y otro si quieren seguir en la pelea.

Pero no es el único condimento. Ambos combinados tienen bajas. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Sebastián Vegas son algunos en el equipo austral. En el conjunto nacional, Dávinson Sánchez, Luis Muriel, Duván Zapata, James Rodríguez, entre otros, no estarán.

Como si faltara algo más, existe otro aspecto que le pone 'picante' al encuentro. Se trata de Reinaldo Rueda, actual director técnico de la Selección Colombia y que viene de ser entrenador de Chile, donde, no consiguió lo esperado.

Varios son los factores a tener en cuenta y que hacen de este partido, un enfrentamiento único. Por eso, para analizarlo, en Gol Caracol hablamos con Fabián Estay, uno de los jugadores más representativos en la historia del fútbol chileno.

El nacido en Santiago, de 52 años, disputó el Mundial de Francia 1998, las Eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002 y cuatro Copas América (Chile 1991, donde fue tercero, Ecuador 1993, Uruguay 1995 y Paraguay 1999).

Publicidad

Con la camiseta de la 'roja', jugó un total de 69 compromiso y anotó cinco goles. Por último, a nivel de clubes, integró la plantilla del América de Cali en 2005, viviendo una experiencia en nuestro fútbol colombiano.

¿Qué análisis hace del partido, entre Colombia y Chile?

"Será un partido táctico y fundamental para ambos, tan importante como el primero y el segundo de esta triple jornada. Ninguno puede ceder puntos y más después de los resultados conseguidos en los compromisos previos. Es una lucha muy directa, donde los dos buscarán dar lo mejor en busca de un boleto al Mundial de Catar 2022".

¿Cuál será la clave en este compromiso?

"Es importante ver cómo llegan los jugadores después del desgaste físico que sufrieron. Las esperanzas están puestas en la generación dorada con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Arturo Vidal, Gary Medel, Erick Pulgar, en fin. Además, no se puede pasar por alto que Reinaldo Rueda conoce, perfectamente, a estos jugadores chilenos".

Ya que habló de Reinaldo Rueda, ¿será especial para él?

"Él sabe cómo pueden rendir los jugadores de la 'Roja' en Barranquilla, donde la temperatura y humedad son complejas, casi como la altura. No tengo dudas de que para Rueda será un partido diferente y hasta lo podrá ver como una revancha y con más ganas de ganar que nunca porque no había hecho mal las cosas en Chile y se va".

Entonces, ¿Qué pasó con el actual técnico de la Selección Colombia?

"Es un muy buen director técnico, de eso no cabe duda. Quizá no era el entrenador apropiado para esta generación. Chile necesitaba jugar con intensidad y, con él, se bajaron los decibeles y el equipo se confundió. Ahora, en Colombia, se siente a gusto y conoce perfectamente la idiosincrasia del jugador colombiano. Chile es dinámico, mientras que Colombia es más de posesión y de tener el balón a ras de piso".

En Chile, ¿Cómo se vive ese tema de Reinaldo Rueda?

"Chile también tiene esa 'cosita' de ganarle a Rueda. Hay un montón de situaciones que hacen que este partido sea sabroso, entre ello, la reciente relación con Rueda. Además, la cantidad de jugadores de mucha clase y calidad. Por último, Colombia es un rival directo".

Publicidad

¿Cómo suplir las ausencias que tendrán uno y otro?

"Cada uno tiene bajas y algunas sensibles. Sin embargo, ya no se puede hacer nada. La solución será alinear lo mejor que tenga y arreglárselas. La clave estará en el mediocampo. Allí, se dará una lucha de poderes y quien tenga más equilibrio, se llevará el resultado. Los volantes de los dos equipos son 'magos' y ahí estará el desequilibrio".

En ese orden de ideas, ¿Quién pierde más?

"El tema de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y, quizá, Charles Aránguiz serían bajas importantes. Sin embargo, si lo vemos nombre por nombre, Colombia pierde mucho más. Luis Muriel, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Duván Zapata y James Rodríguez, por decir algunos, son hombres de peso. Chile no pierde tanto como Colombia. Esos pequeños detalles serán puntos a favor para la 'Roja'".

Usted que fue mediocampista o enganche, ¿Qué opina de la no convocatoria de James Rodríguez?

"James no está en la Selección Colombia por una cuestión de gusto del técnico, ya que no está en su mejor momento. Sin embargo, en buen nivel, siempre estará. Tiene que ponerse las pilas, entender que no le están faltando al respeto, que no es nada contra él y concentrarse en lo suyo para convencer a Rueda. Cada técnico tiene sus ideas, sus jugadores y eso es respetable. Ahora, no me cabe dudas de que James siempre tiene que estar".

Regresando a lo futbolístico, ¿Cuál es la mayor debilidad de la 'Roja'?

"Si vamos a los números fríos, en Copa América, solo se le ganó a Bolivia. Chile crea muchas oportunidades, pero le falta ser contundente. Eso sí, hay materia primera. En caso de que la 'Roja' encuentre el gol, será un equipo competitivo. Se llegan muchas veces, pero no se aprovecha y esos puntos que se ceden, afecta. Hay que llenarse de confianza y anotar".

Y de Colombia, ¿Qué decir?

"Al igual que Chile, tiene muchos altibajos. Le incomoda la presión alta. Si un equipo es intenso, pierden muchas pelotas y eso crea inseguridades. De hecho, en muchas ocasiones, en estos recientes encuentros frente a Bolivia y Paraguay, la pasó mal cuando el rival el adelantó las líneas".

En cuanto a virtudes de la 'tricolor'...

"Siempre juega bien con la pelota, encuentra espacios y se las ingenia para ser vertical. Además, rescato que, en Luis Díaz, encontraron una solución. Ahora, Juan Guillermo Cuadrado es el hombre a seguir porque siempre termina solucionando. De hecho, a veces, con su buen nivel hasta tapa algunos errores de su equipo".

Publicidad

¿Qué diferencia encuentra entre aquellos partidos contra Colombia que usted disputó y estos?

"Antes, cuando enfrentábamos a la Selección del 'Pibe', Rincón, Asprilla y demás, era duro y nos llevábamos de a dos o tres goles. Ahora, las cosas se han emparejado un poco. Corriendo un poco más que el rival, puedes igualar las condiciones, más allá de jugar en Barranquilla. Hay calidad y materia prima que es fundamental".

Ya que hizo referencia a Barranquilla, ¿Qué se dice de este tema?

"Pensando en eso es que se decide, después de haber jugado en Quito, viajar a Guayaquil porque es un clima similar al de Barranquilla. Esto, con el fin de entrenar y acoplarse, aprendiendo a manejar la recuperación, la respiración, la hidratación y demás factores para llegar de la mejor manera".

¿Habrá alguna similitud con aquel 2-2, de la segunda fecha de estas Eliminatorias?

"No lo sé. Ese juego fue en Santiago, con un clima frío y condiciones diferentes. Chile dominó el primer tiempo, después Colombia mejoró y empató de forma merecida. Y ahí está el problema de la 'Roja', que tuvo oportunidades, no aprovechó y lo pagó caro porque le da vida al rival. En conclusión, son situaciones distintas. El clima, el público, las bajas, en fin, todo".

¿Cómo fue afrontar esa inédita triple jornada?

"Jugar tres partidos en casi una semana es difícil. Quizá un juvenil te los aguante, pero tanto en Colombia como en Chile, sus figuras están cerca o por encima de los 30 años, entonces es complicado en la parte física y eso puede pesar bastante con el paso de los minutos. Veremos eso cómo pesa en este partido".

¿Se anima a dar un resultado?

"Empatarán 3-3, como aquel juego, en Barranquilla. Vamos a ver un gran partido, esperando que las cosas se hagan bien. Colombia es una selección potente y si se encamina, clasificará a Catar 2022. El profesor Rueda tiene herramientas y potencial para hacer que su selección juegue bien, bonito, vertical, con profundidad, goles y posesión. Ojalá que lo pueda conseguir, pero no contra Chile, sino después de ese partido (risas)".

¿Qué recuerdos tiene del fútbol colombiano?

"Son gratos. En Copa Libertadores, jugué contra América de Cali, que tenía un equipazo. También tuve como compañeros a Franky Oviedo y Fabio Moreno. En 2005, Ricardo Gareca me llevó al América de Cali, en un momento complicado en la parte económica. De hecho, estuve ocho meses y solo me pagaron dos y medio. Allí, compartí con grandes jugadores como Rubén Darío Bustos, Pablo Armero, Adrián Ramos, Jorge Bermúdez, en fin. Es un torneo difícil porque uno va a la altura, al calor, hay jugadores de buen pie y todo eso hace que se armen buenas selecciones. No en vano, muchos futbolistas colombianos están en las grandes ligas del mundo".