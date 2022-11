Pedro Sarmiento "se enteró de lo que supuestamente pasó" en la Selección Colombia y lo contó

Desde el 20 de noviembre el Mundial Qatar 2022 se roba las miradas en el mundo del fútbol, 32 selecciones están compitiendo por lograr alzar el anhelado título el 18 de diciembre, y entrar a la historia. Una de las grandes ausentes en la cita orbital es la Selección Colombia .

La 'tricolor', que se había acostumbrado a figurar en las copas del mundo, tras sus participaciones consecutivas en el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, se quedó sin un tiquete al Medio Oriente, por quedar en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, tras sumar 23 puntos en 18 compromisos, producto de cinco victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Mucho se habló y las críticas llegaron para los futbolistas del combinado patrio, por no haber conseguido llegar ni siquiera al repechaje para luchar un puesto en la cita orbital, todo esto también luego de las duras derrotas frente a Uruguay 3-0 en Barranquilla, y 6-1 contra Ecuador en Quito.

En pleno curso del Mundial Qatar 2022, los colombianos siguen extrañando ver a su Selección luchar contra las mejores del mundo y, en esta oportunidad, quien alzó la voz fue Pedro Sarmiento, antiguo técnico de Atlético Nacional, quien estuvo a cargo del equipo antes de que llegara Paulo Autuori.

"A mí me da muchísimo dolor y tristeza, me da una piedra saber que Colombia, habiendo tenido una buena camada de jugadores, no hayan tenido la berraquera, la hidalguía, el carácter, el temperamento para no haber hecho lo que hicieron en esos dos partidos en los que nos eliminaron cuando sacaron a Queiroz", expresó de entrada para 'Deportes sin Tapujos'.

Y continuó con su intervención, "uno se va entrando de lo que pasó. No fue netamente falta de capacidad, sino de patriotismo. Uno va sabiendo lo que pasó y el grupo no llegó de la mejor manera, haber puesto a Colombia en un lugar que no merece por caprichos de jugadores es supremamente doloroso".

En otra de sus intervenciones sé ánimo a dar a su candidato al título en el Mundial Qatar 2022, donde se decantó por Brasil,"para mi gusto son los mejores del mundo, juegan siempre serios, siempre bien".

Por último, habló sobre su futuro luego de haber salido del conjunto 'verdolaga', "puro movimiento de empresarios y prensa, pero ninguna oferta, nada". Recordemos que Pedro Sarmiento fue el entrenador interino de Atlético Nacional en el segundo semestre del 2022, donde dirigió ocho partidos, de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió uno.