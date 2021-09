"Pelota que pegue en los árbitros será balón a tierra, Colombia fue víctima del invento de Pitana"

"Le acaban de enviar a los árbitros internacionales la instrucción precisa y es contundente. Pelota que pegue en el árbitro será balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia, nada que avance prometedor ni nada de eso", expresó nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En su intervención, agregó que "pelota que pegue en el árbitro será balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia, nada que avance prometedor; ni nada de eso".

Esto, luego del error que protagonizó Néstor Pitana en el juego entre Colombia y Brasil, en la Copa América 2021, cuando una intervención suya terminó en gol para la 'canarinha'.

"A Néstor Pitana le dijeron que no legisle, le hicieron la precisión, no tenían argumentos para sancionarlo, pero les mandaron a decir no se pongan a inventar, Colombia fue víctima de ese invento, es claro, así la pelota termine en gol", concluyó nuestro director general.

Así las cosas, se espera que se haga oficial esta información y que se implemente en los diversos compromisos que se rigen bajo las leyes de la FIFA.