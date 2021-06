“Perú no tiene margen de error y la Selección Colombia buscará comenzar su recuperación, en Lima”

Perú vs Colombia está a pocas horas de disputarse en Lima, por las Eliminatorias Sudamericanas , y las expectativas crecen en ambos combinados, ya que están necesitados de puntos.

Los ‘incas’, con una unidad, y la ‘tricolor’, con cuatro, están obligados a conseguir victorias para no perder las chances de clasificar al Mundial, por ese motivo Carlos Álvarez, periodista de ‘Gol Perú’ atendió a GolCaracol.com para hablar de lo que será este compromiso.

Entre los varios temas de los que se refirió el comunicador, fueron las clave del encuentro, la ausencia de James Rodríguez, el regreso de Paolo Guerrero y lo que piensan de la renovación con Reinaldo Rueda.

¿Qué expectativas hay de la selección de Perú?

“Son grandes, la selección creemos que entre sus posibilidades llegará bien, Gareca se encuentra muy optimista y en la rueda de prensa y lo más importante, aunque es algo en lo que yo no concuerdo, aunque el hombre de la selección es él, es en la presencia casi asegurada de Paolo Guerrero como titular, todos sabemos que el no ha venido actuando porque viene de una grave lesión, ha tenido pocos minutos en el Inter en Brasil, entonces no llega bien futbolísticamente, pero Gareca lo conoce, no es la primera vez que pasa por esa situación de lesiones, en base a esos antecedentes confía en el capitán”.

¿Qué conclusiones quedaron luego de la rueda de prensa de Ricardo Gareca?

“Nos queda la tranquilidad de que Perú va a llegar bien al partido, que le alcance o no para superar a Colombia, ese es el problema, por estadísticas Gareca no ha podido vencer a Colombia, ni en amistosos ni partidos oficiales, y esa ‘espina’ que tiene va a intentar sacársela el jueves. Yo considero que será un partido complicado para Perú porque no tiene margen de error, lo lleva a salir a buscar el partido, porque tiene un punto. Aún no se visualiza cuál será el once titular, ha estado trabajando un nuevo sistema, pero yo creo que seguirá con su 4-2-3-1 con Guerrero de punta, y en los volantes es que va a mover sus fichas”.

¿Hay incógnitas por lo que pueda presentar Reinaldo Rueda, quien hasta ahora comienza este ciclo?

“Rueda le va a devolver la identidad al fútbol colombiano, no creo que juegue como lo hacía con Chile, porque los chilenos tienen un fútbol mas directo, no lo circulan mucho por el mediocampo, más allá de que Colombia perdió a jugadores buenos como James y Quintero, que son los del juego, los del armado, los de los pases, pero evidentemente eso no quita que los que quedan como Cardona, puedan cumplir esta función. Colombia hizo un cambio en el momento preciso, a nosotros también nos sorprende que tenga pocos puntos, pero la Eliminatoria es larga, para ustedes hay un margen de error, para nosotros no, de los seis hay que sumar cuatro puntos mínimo y Colombia intentará en Lima comenzar su recuperación”.

¿Cómo ven en Perú a esta Selección Colombia?

“Un equipo fuerte, con jugadores importantes, que juegan en ligas de primer nivel y en lo personal en gran parte de la prensa lo cataloga como difícil, pero Perú tampoco ha mostrado solidez como la que mostró en la anterior Eliminatoria y eso es lo que tenemos que intentar recuperar”.

¿Cómo cree que será el partido y dónde estará el punto clave para la victoria?

“En el mediocampo definitivamente, los dos tiene jugadores de buen pie, Perú va a apostar por sus cinco futbolistas en el medio, con dos hombres de contención, con uno de salida que es Yoshimar Yotún, un hombre que viene entonado, por ser campeón con Cruz Azul., y veremos a Sergio Peña, ha tenido buen rendimiento de la liga holandesa y pide a gritos una titularidad, tiene mucha técnica y tiene un juego parecido al de Christian Cueva. Colombia en cambio creemos que tiene hombres suficientes y si tapan a Yotún, ahí es donde le cuesta a Perú, me imagino que Rueda lo debe saber, salvo que Gareca presente alguna sorpresa, si tapan a Yotún y Cueva, Perú sufre mucho. Aunque Cuadrado estará en constante movimiento, veremos como se dan esas luchas”.

¿Descansan en Perú ante la ausencia de James Rodríguez?

“Primero que sea un bonito partido, más allá de todo esto, que salga un buen partido, lo que si nos alegra es la no presencia de James, en las últimas dos eliminatorias hizo lo que quiso y siempre nos marcó, eso es un gran peso del que se libra la selección Perú y eso ha tenido mucha repercusión”.