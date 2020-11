"Pesadilla sin fin II": acá el análisis de los expertos de Gol Caracol tras Ecuador 6-1 Colombia

Un sinsabor generalizado quedó entre los hinchas de la Selección Colombia después de la humillante derrota de este martes 6-1 frente a Ecuador , en la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Ese resultado se sumó a la caída de local 0-3 contra Uruguay, en la propia cancha del estadio Metropolitano.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y las figuras que no hallaron el norte con Colombia

En el programa 'Así va la Eliminatoria', en la pantalla de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general; Ricardo Orrego, Abel Aguilar y Norberto Peluffo analizaron lo sucedido con el seleccionado colombiano, que hoy es séptimo en la tabla de posiciones con 4 puntos de 12 posibles.

"Estamos con el dolor de una goleada sin precedentes cercanos, el tema no es perder, es cómo se pierde. Fue una humillante derrota, el dolor es inmenso. Algo pasa, no es normal lo que vimos hoy, debe tener una explicación. No sabemos por qué Luis Díaz se fue del partido, el técnico ve el fútbol de una manera particular", indicó de entrada Hernández Bonnet.

Aguilar calificó la presentación en Quito como todo "un desorden" y agregó que "es para analizar desde el planteamiento (del técnico), no ha podido encontrar la idea que él quiere". El otrora volante indicó que los cambios que hizo Queiroz son muestra de que algo no están haciendo bien.

La crisis de Colombia y el buen andar de Brasil: resumen de las Eliminatorias Sudamericanas

Por su parte, Orrego comentó que "si contra Uruguay dije que era pesadilla sin fin, ahora es pesadilla sin fin II. Nos pintaron la cara en Ecuador".

Para rematar, el profesor Peluffo agregó que "duro lo que pasó con Colombia. Sigo buscando explicaciones. Es un tema delicado. Que dos o tres no caminen bien puede pasar, pero que sea el 90 por ciento del equipo...Acá es inexplicable, esa debacle es increíble".

Ahora, la Selección Colombia tendrá una para hasta el mes de marzo de 2021, cuando recibirá a Brasil y visitará a Paraguay en Asunción. Hay tiempo prudente, ya que quedaron dudas, errores y mucho por revisar tanto en el cuerpo técnico que lidera Carlos Queiroz y del grupo de jugadores.