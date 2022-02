‘Pibe’ Valderrama: “La Selección Colombia no juega bien y no le meten un gol ni al arcoíris”

Carlos ‘Pibe’ Valderrama siempre habla claro y concreto sobre la Selección Colombia y ante este mal momento que vive la ‘tricolor’ se ha mostrado crítico por la forma de juego y la poca autocrítica que hay dentro de los futbolistas y el cuerpo técnico.

“Faltando un minuto para terminar el primer tiempo la tuvimos para empatar el encuentro, pero no somos capaces de meter un gol, que ese es el problema, siete partidos sin meter un gol, no hemos jugado bien, pero hemos tenido opciones. Nosotros no hemos sido capaces con los jugadores que tenemos, todos los goleadores han venido”; afirmó de entrada en su canal de YouTube.

Además, Valderrama pidió que se deje de señalar a la sede de la Selección Colombia, que es Barranquilla, a la hinchada o al clima.

“El problema no es la casa de la Selección, no es la cancha, no es el clima, o el horario, el problema no es que la gente llene el estadio, porque aquí en la casa de la Selección esas tomas que se ven, lleno, bonito se ve, amarillo, entonces no es culpa de todo eso. Nosotros en el fútbol hay que reconocer cuando se juega mal, no echarle la culpa al público que va al estadio, siempre excusas, no hay que quejarse, hay que jugar”, agregó.

Para finalizar, el ‘Pibe’ habló de la escasez de gol de la ‘tricolor’, que acumula ya siete partidos sin ganar y sin marcar.

“No juega bien y se cabrean porque uno da una opinión de que juega bien o mal, no le meten ni un gol al arcoíris, increíble, no sé qué será, entonces así fue el partido y así hago yo conclusiones y veo el partido y digo lo que veo, no invento nada. Jugamos mal y estamos afuera del mundial”, finalizó Carlos Valderrama.