'Pibe' Valderrama: "Los mejores en Selección Colombia hoy son Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado"

Pasan los días y se acercan las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que para la Selección Colombia tendrá dos retos iniciales con el partido en Barranquilla frente a Venezuela y contra Chile, en Santiago. Dichos encuentros están programados, según la Conmebol, para el 7 y el 12 de septiembre, respectivamente, y se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Y en las semanas previas, el que apareció para hablar del seleccionado colombiano, que dirige Néstor Lorenzo, fue el legendario Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien atendió una extensa entrevista con el diario 'La Nación', de Argentina. El otrora volante de Junior, Cali Medellín, Montpellier, de Francia, y Tampa Bay, de Estados Unidos, entre otros, siempre es escuchado y su voz es tenida en cuenta.

De esa forma, un par de temas tuvieron que ver con nuestra Colombia, que con Lorenzo como timonel viene invicta, tras 8 partidos de fogueo programados por la FCF.

Carlos 'Pibe' Valderrama eligió a los dos mejores jugadores del momento de nuestro país y así comentó que "ahora hay dos, dos… Está Lucho Díaz, que es de los nuevos, pero también todavía está Cuadrado, que es de la generación anterior, pero todavía está vigente. Está en forma. Tenemos las dos generaciones: Cuadrado, de los veteranos, y de los nuevos, Lucho Díaz".

El samario, de 62 años, también entregó su concepto con respecto a lo que va del proceso nuevo de la Selección Colombia, que viene de no clasificar al Mundial Qatar 2022 tras los fallidos intentos con los técnicos Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

"A Lorenzo lo veo bien, estamos confiados porque conoce el ambiente colombiano, conoce a los jugadores. Creo que ha sido un acierto su designación. Hasta ahora el equipo está andando bien, ha habido una renovación, los muchachos nuevos están respondiendo y a la vista está: van ocho partidos amistosos, con distintas alineaciones y el equipo ha funcionado, va invicto, juega bien", agregó el 'Pibe' Valderrama.

El mítico '10' del Colombia también fue claro y aseguró que lo que viene es la hora de la verdad, en la que hay que darlo todo por estar en la próxima Copa del Mundo.

"Pero como decimos todos: ahora llega la hora de la verdad. Estamos entusiasmados y tengo el optimismo de que la selección va a volver al campeonato mundial", finalizó Carlos 'el Pibe' Valderrama.

¿Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia?

Al ser un medio argentino, el diario 'La Nación' también puso el tema de Lionel Messi y 'Pibe' Valderrama respondió. Así dijo que "la mesa del fútbol es de varios porque el fútbol lleva mucho tiempo. Se fue Pelé, se fue Cruyff, se fue Diego… y apareció Messi, y apareció Messi... Y jugaba bien, pero no ganaba la Copa del Mundo. Y algunos no se lo perdonaban. Pero ya está, ahí está. Se puede sentar ahí sin ninguna clase de problemas. Esa mesa hay que pensarla muy bien, no de apuro, porque claro que deben estar Di Stefano, Pelé, Cruyff, Diego, Messi… y tampoco puede faltar Ronaldo, el ‘Fenómeno’".