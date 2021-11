'Pibe' Valderrama sobre James Rodríguez: "Lo quiero en la Selección Colombia, pero sin lesiones"

Una de las grandes dudas para la convocatoria de la Selección Colombia, pensando en los compromisos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 contra Brasil y Paraguay, es James Rodríguez.

Si bien ha sumado algunos minutos con Al-Rayyan, sufrió una lesión en una costilla. Por eso, otra vez se puso en duda su presencia en la 'tricolor'. Y es que, justamente, ciertas molestias físicas no le han permitido ser llamado.

Frente a ello, Carlos 'Pibe' Valderrama, considerado como uno de los mejores jugadores colombianos en la historia, habló en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', este martes y fue claro en cada uno de sus conceptos y opiniones.

"No sé cómo está. La idea es que venga. Estamos esperando la lista. Todos estamos a la expectativa porque viene jugando, pero justo se lesionó. Si se va a recuperar en dos días, está para venir. James es un jugador de calidad. Su problema son las lesiones. Cuando está lesionado, no se puede llamar, pero cuando esté listo, de una", expresó.

Pero no fue lo único que dijo. También reveló su deseo de volverlo a ver en el equipo nacional. "Queremos que James Rodríguez esté en la Selección, pero bien y no lesionado. Él siempre ha hecho cosas distintas porque la camiseta no le pesa", sentenció.

Por último, trajo a colación la situación que vivió Radamel Falcao García, cuando una delicada lesión, cuando estaba en las filas del Mónaco, lo marginó del Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, tuvo su revancha y atraviesa un buen presente.

Publicidad

"La lesión de Falcao fue grave, volvió y más bravo. Se recuperó, fue al siguiente Mundial, hizo su gol y ahora, brilla en el Rayo Vallecano. Está anotando muchos goles", sentenció.