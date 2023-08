'Pibe' Valderrama, visto bueno a James Rodríguez y 'Juanfer' Quintero por venir a Selección Colombia

El tema del día en nuestro país, entre los medios deportivos y los aficionados, tuvo que ver con el listado oficial de la Selección Colombia de mayores, con miras a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que empezarán con los partidos frente a Venezuela (7 de septiembre) y Chile (12 de septiembre). Este jueves, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de 26 jugadores para esos dos primeros compromisos.

Y con ese panorama, unas de las voces autorizadas siempre es la del legendario Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien atendió este jueves a 'Habla Deportes'.

"Pues mira que Juan Fernando Quintero ya jugó tres partidos seguidos, hizo gol y asistencia, metió penalti, jugó bien (frente a Boca Juniors), ya lo llamaron. Y James viene jugando unos raticos. Los dos ya están jugando, lo que es cuando no juegan", arrancó diciendo el otrora dueño de la camiseta '10' del seleccionado colombiano.

Publicidad

Otro de los nombres propios que se puso en dicha entrevista con Valderrama tuvo que ver con Falcao García, quien no ha tenido continuidad en el fútbol de España con Rayo Vallecano y estuvo ausente de la convocatoria entregada por el profesor Lorenzo.

"Falcao si no juega ¿pa' qué'. Tú eres marica también...El problema de 'Rada' es que no está jugando", agregó el samario con su particular estilo frentero y directo.

Publicidad

Carlos 'Pibe' Valderrama y otros temas sobre la convocatoria de la Selección Colombia

Puntos para clasificar

"No hay que confiarse, la Selección Colombia no puede confiarse. Y yo digo que hay que hacer 30 puntos, pienso que tenemos equipo para lograrlo, tenemos jugadores para hacer 30 puntos. Hay que ganar todos de local y sumar tres puntos de visitante, y listo".

El juego con Venezuela

"En Eliminatorias tienes que empezar ganando, porque queremos volver al Mundial. Contra Venezuela siempre difícil, ya el profesor conoce a este grupo de jugadores. Vamos a empezar ganando".

Barranquilla y la localía

"En Barranquilla no hay problema, con los que llamen ahí el estadio va a estar lleno. la gente anda ansiosa de ver esa Selección, son ocho partidos sin perder. Y eso que han jugado siempre de visitantes esos juegos".