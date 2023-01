'Piscis' Restrepo: "No da miedo enfrentar a Argentina y Brasil, no somos los mismos de hace 30 años"

Este jueves 19 de enero comienza a rodar el balón en el Sudamericano Sub-20 en nuestro país, certamen en el que la Selección Colombia, como buena anfitriona, espera hacer respetar su casa y darle alegría al público colombiano. Previo al debut de los dirigidos por Héctor Cárdenas contra Paraguay, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Carlos 'Piscis', Restrepo, campeón con la 'tricolor' juvenil del 2013.

El director técnico, de 61 años, se refirió a cómo se debe enfrentar un campeonato como éste, qué deben trabajar en equipo y los puntos sobre los cuales se debe enfocar el grupo para buscar objetivos altos.

"Son muchas cosas, esto es un equipo de trabajo, donde todos tienen que alinearse, más las cosas del juego, hacer un buen trabajo; la dirigencia, un cuerpo técnico que se conforma, una selección de jugadores, cohesión en el camino, la sinergías que se crean en algún momento; la amistad lógicamente se va desarrollando a medida que pasan las convocatorias, los microciclos, los partidos. Y al final todo eso va de la mano hacía la obtención de un título. También el hecho de tener regularidad en los jugadores, que no se den lesiones, que no se den ausencias definitivas, todo eso, son miles de factores que se analizan. Ser campeón es difícil", afirmó 'Piscis' a la mesa de periodistas.

En medio de la charla, Carlos 'Piscis' Restrepo fue enfático en decir en que los dirigidos por Héctor Cárdenas deben trabajar en equipo, olvidarse de la ausencia de Jhon Jáder Durán y de los otros futbolistas que no pudieron estar.

"Los jugadores importantes siempre serán definitivos, también ahí meto a Yaser Asprilla, porque es importante el tema ofensivo de la Selección. Eso representa muchísimo para mí. Con el trabajo de arranque de los jugadores pueden decir o no si hizo falta Durán, quien es un jugador representativo para Colombia, en un aspecto como el ofensivo, de los goles. Ojalá no se sienta, pero son dos ausencias definitivas. El tema pasa también porque que las otras selecciones tienen ausencias", aseveró.

Otras declaraciones:

El grupo A y los rivales a enfrentar como Argentina y Brasil

"Lo único que nivela son la competencias, son las convocatorias, si en las convocatorias hay buena información metemos a los jugadores dentro de la idea de juego, el 'profe' (Héctor Cárdenas) no ha tenido tantos partidos internacionales, pero a nivel de convocatoria hay que regalarle la información a todos los jugadores, que la idea de juego sea bien concebida por parte de los jugadores. Eso es lo más importante para bregar competir, en un grupo fuerte contra Brasil y Argentina".

"El tiempo a nosotros nos ha dado la posibilidad de crecer, no somos los mismos de hace 30 años que temblábamos enfrentando a Brasil y Argentina, en categorías formativas se ha ido mejorando, tenemos que mejorar más. Ya nosotros hemos entendido que cuando vamos al campo , no solo tenemos buenos jugadores, desde lo táctico también nos podemos igualar. Todas las competencias no los están mostrando, recientemente (en el Mundial) Marruecos y Croacia lo mostraron. En las categorías menores se este presentando eso, de no temer ante Brasil y Argentina. Seguramente el 'profe' Cárdenas ha trabajado en la parte motivacional, en la sicología, que el grupo salga con la propiedad de reproducir lo que se ha trabajado".