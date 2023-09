¿Por qué Jorge Carrascal no ha llegado a la concentración de la Selección Colombia?

“Jorge Carrascal está descartado sobre el papel”, fueron las primeras palabras de Ricardo Orrego en ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’ sobre el cartagenero, quien todavía no ha llegado a Barranquilla para incorporarse a la concentración de la Selección Colombia.

El director de ‘Caracol Sports’ detalló que el mediocampista ‘cafetero’ tiene dificultades para salir de Rusia, por la guerra con Ucrania.

“Colombia convocó 26 jugadores, Néstor Lorenzo decidió llamar ese número de futbolistas, estamos a poco más de 24 horas para el debut en Eliminatorias y hay 25 en concentración, el jugador 26 es todo un interrogante, se trata de Jorge Carrascal, el habilidoso mediocampista que juega en el fútbol de Rusia, y que recientemente fue transferido a un equipo de la ciudad de Moscú”, indicó en el espacio radial Ricardo Orrego.

Sumado a eso, el periodista aclaró el panorama y explicó las razones de la tardanza del colombiano, dejando claro que se debe a temas ajenos al futbolista, quien todavía no ha podido salir del continente europeo: “Resulta que Carrascal jugó en la ciudad de Rostov del Don el pasado fin de semana, que está a mil kilómetros de la capital y está muy cerca de la frontera con Ucrania, sin embargo, las dificultades y restricciones aéreas, producto del conflicto entre Rusia ha generado tropiezos y eso ha provocado que Carrascal no haya llegado ahora”.

“Se esperaba que en la madrugada de este miércoles el jugador arribara a Barranquilla y no ha llegado, eso claramente lo descarta porque físicamente no está, es decir, no se encuentra en concentración y segundo, porque su tiempo de descanso y adaptación será muy corto pensando en lo que será el duelo contra Venezuela. Descartado sobre el papel Carrascal, la palabra final la tendrá Néstor Lorenzo y se abre una puerta inmensa o para que James Rodríguez o Juan Fernando Quintero sean titulares contra la ‘vinotinto’”, complementó Orrego en ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’.

Por otra parte, el director de ‘Caracol Sports’ detalló lo que son las horas previas al debut por Eliminatorias, en territorio barranquillero, revelando que hay un buen ambiente y relación entre la hinchada ‘tricolor’ y futbolistas del combinado nacional.

“Los otros 25 gozan de buena salud; la Selección está integrada, tranquila, hay una gran sinergia con la afición que se pasa el día entero, llegan muy temprano y se va muy tarde de la concentración esperando una foto, un autógrafo o un saludo y los jugadores han estado en buena sintonía con los aficionados”, concluyó.

En ese aspecto hay que indicar que en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol no se ha publicado ni foto, ni video del arribo de Carrascal, contrario a lo que pasó en las últimas horas con otros de los convocados por Lorenzo.