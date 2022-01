¿Por qué Teófilo Gutiérrez no fue convocado a la Selección Colombia? Reinaldo Rueda responde

Como suele suceder siempre, en las convocatorias de jugadores de la Selección Colombia suelen aparecer críticas de parte de la prensa y especialmente dentro de los hinchas por la ausencia de figuras del fútbol de nuestro país. Para el partido de este domingo, frente a Honduras, para muchos faltó Teófilo Gutiérrez .

Por eso, en la conferencia de prensa de este sábado, Reinaldo Rueda contestó un interrogante relacionado con el experimentado futbolista.

"Teófilo tuvo partidos extraordinarios, incluso antes de pasar al Cali. A él lo evalué permanentemente, pero no coinciden los tiempos en comparativa con otros jugadores. Yo selecciono a los mejores, no quise irrespetar a un jugador grande como 'Teo'. Por eso no lo consideré para esta convocatoria", explicó con la mesura de siempre el profesor Rueda.

Teófilo Gutiérrez fue figura principal en el título del Cali en la Liga II 2021 del fútbol colombiano y por esa razón entre la opinión deportiva se albergaba alguna esperanza de que tuviera espacio en el seleccionado colombiano, hecho que no pasó.