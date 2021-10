¿Qué le sucede a Duván Zapata en la Selección Colombia? Un psicólogo deportivo lo explicó al detalle

A pesar de que el empate conseguido en Montevideo, tras el 0-0 de la Selección Colombia contra Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas, muchos lo celebraron, también hubo quienes se lamentaron por no haber sumado los tres puntos, en especial por el gol errado de Duván Zapata.

Cuando transcurría el minuto 70 y luego de una larga corrida de Luis Díaz por la banda izquierda, el balón le quedó servido al 'toro' para que, en el área chica, definiera mano a mano, frente a Fernando Muslera. Sin embargo, falló la opción más clara de la 'tricolor' en todo el partido.

Fue así como las reacciones no se hicieron esperar. La 'lluvia' de críticas apareció y los comentarios diciendo "¿Por qué en Atalanta sí los convierte y en la Selección Colombia, no?" invadieron las redes sociales. De hecho, algunos se atrevieron a afirmar que le costaba vestir la camiseta.

Lo curioso es que, para emitir esos y otra clase de juicios, es importante conocer qué vivencias atraviesa la persona y si, tal vez, necesita un apoyo del psicólogo deportivo, ya que puede ser un tema de presión o ansiedad al ver que no se le dan los resultados, afectando el rendimiento.

Así lo explicó Edwin López, psicólogo deportivo de Millonarios, quien realizó una radiografía detallada de la importancia de su labor en un club y jugador, lo que quizá podría estar aconteciendo con Duván Zapata, el fuerte impacto de las críticas despiadadas y unas posibles soluciones.

¿Qué es la psicología del deporte?

"Es una especialidad que se pone al servicio de la actividad física, el deporte y el ejercicio, el conocimiento de la psicología. Se tiene un nivel de especialización frente a las formas de intervenir y las demandas, en este caso el fútbol. No es terapia, sino entrenamiento psicológico, haciendo un diagnóstico, con pruebas, entrevistas y observaciones."

Publicidad

¿Qué incluye ese diagnóstico?

Con base en los estudios, se emite un resultado. A partir de allí, se realiza un plan de entrenamiento psicológico, el cual puede incluir motivación, control de pensamientos, autorregulación emocional, confianza, imaginación, visualización, selección de problemas, entre otros. Todo en pro de mejorar el rendimiento deportivo del atleta."

¿El trabajo es individual o colectivo?

"Individual, ya que cada atleta tiene su propia experiencia, cualidades e historia de vida. Dependiendo de eso, tendrá unas demandas diferentes. Ahora, lo ideal es hacerlo individualizado, pero, al ser un deporte de conjunto, es necesario hacer intervenciones colectivas, trabajando la comunicación, el liderazgo, la cohesión y la eficacia colectiva."

¿Qué tan abiertos son los jugadores para recibir estos conceptos?

"No es fácil con aquellos que no tuvieron trabajo con el psicólogo del deporte en el fútbol base. Ha habido atletas que no les gusta y uno lo respeta, pero se intenta seducirlos con el ejemplo de otros o cuando presentan una necesidad, se busca engancharlos. Eso sí, quienes lo hacen, ven los beneficios y se evidencia en su rendimiento."

¿Así como se educa al jugador, es posible hacerlo con el hincha?

"Hacia afuera es difícil. Uno intenta hacerlo con seminarios, charlas o, incluso, a través de entrevistas. Lo que se busca es hacerle ver a la gente que por más de que uno vea a los jugadores como 'superhéroes', en realidad, es un ser humano que sabe jugar fútbol y que, a la final, tiene problemas personales como todos los tenemos."

En el caso de Duván Zapata se ha hablado de ansiedad, presión, desespero y más. ¿Qué puede pasar?

"Hay muchos factores, pero eso depende de cada uno. El futbolista es una persona que, como uno, puedo haber discutido con su esposa, una dificultad con el hijo, una enfermedad en la familia, en fin, y eso afecta la psicología y el rendimiento del atleta. Son aspectos que no se pueden controlar."

¿Qué hacer en esos casos?

"Cuando eso pasa, uno hace una atención en crisis, es decir, unos primeros auxilios psicológicos y se busca blindarlo, pero hay situaciones que se pueden salir de las manos. Ahora, lo mejor es acompañar el proceso, ya que los temas personales, que la gente no conoce, afecta bastante el desempeño."

Publicidad

¿Cómo manejar las malas rachas en los delanteros?

"Siempre se les dice que las pocas oportunidades que se tienen, hay que hacerlas efectivas en la medida de lo posible, pero sabiendo que se puede fallar. No existe ninguna actividad que sea infalible. Lo que hacemos es fortalecerles la confianza, mantener los estados emocionales fuertes y que estén dispuestos y atentos a aprovechar la oportunidad de anotar."

¿Qué hacer cuando aplican esas herramientas, pero aún así, los resultados no llegan?

"Seguir trabajando hasta encontrar la solución. La forma psicológica es igual que la física. Si por una mala racha, se deja convencer de que el trabajo no está funcionando, es contraproducente. Debe afrontar las situaciones difíciles. Hay delanteros con un largo tiempo sin gol y no por eso se puede acabar la carrera deportiva ni la identidad del futbolista."

¿Hay casos donde el jugador, al entrar en racha positiva, dejan de lado al psicólogo deportivo?

"Sí, muchas veces (risas). Es muy común. Cuando comienzan a anotar de forma consecutiva, no vuelva ni a saludar al psicólogo (risas). Sin embargo, como lo dejan de hacer, es muy probable que vuelvan a caer en un bache, y ahí aparecen otra vez. En ese momento, uno les hace entender de la importancia de ser constantes."

A Duván Zapata, le han 'llovido' críticas, ¿Qué tanto influye eso?

"Uno quisiera que no les afectara lo que dicen los demás, pero el autoconcepto y el autoestima se terminan construyendo con base en lo que otros dicen. Para algunos futbolistas, la hinchada y el periodismo son significativos entonces cuando llegan las críticas, se daña un poco la identidad del futbolista."

¿Cuáles son las soluciones en ese caso?

"Ahí, uno intenta ayudarlos a que bloqueen eso, se enfoquen en los comentarios constructivos y vean solo lo que dicen los seres queridos, el cuerpo técnico, los amigos, los compañeros y demás personas que sí pueden aportar y no destruir. No es fácil y menos con las redes sociales, pero lo ideal sería que no se dejaran contaminar."

¿Ese apoyo de la familia y conocidos es la herramienta más fuerte?

"Sí, a veces resulta hasta más efectivo y potente cuando la técnica psicológica va enmascarada en la esposa, los hijos o el entrenador. Todo fluye más y termina siendo muy efectiva"

Publicidad

Una de las preguntas más comunes ha sido: ¿Por qué en Atalanta, sí, pero en la Selección Colombia, no?

"Hay que analizar cada caso como corresponde. Existen condiciones técnicas o tácticas que le favorecen más a un atleta que a otro. Además, en la Selección hay poco espacio de trabajo para lograr sincronías y comprensiones. Se debe mirar muy al detalle la situación"

En Atalanta, Duván ha hecho infinidad de goles desde esa posición...

"Por más de que los veamos como 'superhéroes', no son infalibles y ningún delantero es 100% efectivo. Hay que mirar cuántas oportunidades pierde en Atalanta. Esto hace parte del trabajo y el éxito también se construye a través de fracasos. Esta fue una situación específica, pero hay que darle la oportunidad de demostrar su calidad, nos dará alegrías."