¿Qué opina la gente del fútbol del llamado de James Rodríguez a la Selección Colombia?

James Rodríguez fue convocado por el entrenador de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo , para los juegos de preparación frente a Guatemala y México, del 24 y 27 de septiembre y que se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com. No obstante, su incursión entre los 26 futbolistas ha causado bastante polémica, ya que no se encuentra en un nivel óptimo de competencia.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este viernes dialogaron con varios exfutbolistas colombianos y todos ellos coincidieron en que James Rodríguez no debió ser llamado para los duelos de fogueo en los Estados Unidos. La mayoría de los consultados fueron certeros en que "no era el momento" y en que debieron darle la oportunidad a otros.

Aquí algunas de las opiniones:

Hamilton Ricard

"Lo de James es un disco rayado, que le tienen envidia a James. Yo no sabía que en la Selección Colombia era para recuperar jugadores, deben ir lo mejores, que estén en optimas condiciones, que dejen que juegue en el Olympiacos y lo recuperen. Después que vuelva y muestre su nivel porque es un grandísimo jugador. Viene este señor argentino a vernos la cara".

Carlos Mario Hoyos

"No tiene presentación, es un jugador que lleva varios meses sin jugar, entrenando y recuperándose de sus lesiones. Siempre entendía en los clubes en los que jugué que debía estar en una muy buena condición física, su técnica, ahora se están invirtiendo los papales. Me sorprende lo de James. Mejor que hubiese estado en el tema en su nuevo club y después cuando tenga buen rendimiento que lo llamen. No es bueno para ningún jugador eso, ya que hay otros que buscan entrenarse bien en sus clubes y tener buen rendimiento para ser llamados a la Selección".

Harold Lozano

"Creo que en este momento no está en un nivel óptimo, me alegra que haya encontrado un club. Lleva diez meses sin jugar y eso se va a notar en la competencia, es verdad que en la Selección lo vamos a necesitar, pero un nivel óptimo. Estos partidos son para ir viendo jugadores, me gusta Daniel Ruiz y Santiago Moreno, que merecen una oportunidad. Siempre que James estén en un buen nivel lo deben llamar, creo que él también debe saber que no está en un nivel óptimo".

Andrés Felipe Orozco

"Lo de James pensaría que si lo tenemos con nivel y en buen momento seguramente tendrá la posibilidad de ser llamado. Doy dos dos razones: la primera, el tiempo de inactividad en su antiguo club y, lo segundo, que llega a un nuevo equipo, que se adapte primero, entre en ritmo. Sabemos de la capacidad y calidad que tiene para liderar el grupo, pero le falta ritmo de competencia".

Edison Mafla

"Lo de James todo lo conocemos de que tenía tiempo sin jugar, ha sido un referente de la Selección, no se puede olvidar lo que ha hecho para el país. Ahora tiene una oportunidad de jugar en un buen club, que lo encaminen nuevamente. Ojalá que tenga a alguien que lo aconseje, lo ayuden, sobre todo, la familia".

Norberto Peluffo

"A la Selección van los mejores, lo más importante era hablar con él y le hubieran dicho que este no era su momento. Ojalá en Grecia pueda tener y recuperar su nivel, la capacidad la tiene. Habían jugadores que estaban en un mejor nivel como el 'Chicho' Arango".

Algunos datos de la convocatoria de Néstor Lorenzo.

Sofa Score