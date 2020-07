“Queiroz es un técnico ganador y Colombia tiene una gran Selección, con una buena base”

Este miércoles José Luis Chilavert llenó de elogios a los jugadores colombianos, a Carlos Queiroz, y hasta a James Rodríguez.

En una charla con Cristian Camacho, del portal ‘Más allá del deporte’, el exarquero paraguayo tocó varios temas y mostró mucha admiración y respeto por los nuestros.

Vea acá las declaraciones de José Luis Chilavert:

*Carlos Queiroz y la Selección Colombia

“Es un técnico ganador, una persona exigente, que tiene mucha historia en el mundo del futbol y le hará bien al fútbol de Colombia, lo interesante es que supongo que ya conoce a todos, la manera en la que quiere jugar, tiene mucha dinámica cuando roba el balón en la mitad de cancha sale muy rápido, y la defensa es sólida. También yo creo que estará buscando un sustituto de David Ospina y hay que buscar a un guardameta joven, Colombia tiene una gran Selección, una gran base y será una Selección potente en una Eliminatoria que será complicada”.

"Yo de James Rodríguez me quedo otros seis meses en la banca y me voy con el pase en la mano"

*Actualidad James Rodríguez

“Eso es el riesgo que uno corre cuando uno está en grandes planteles, lujosos, como el del Real Madrid, pero los técnicos tienen sus jugadores decididos y seguramente Zidane tiene sus razones. James tiene talento y capacidad, lo mostró en el mundo del fútbol, no lo voy a descubrir yo, no le va a faltar equipo para jugar, no solo en España, podría jugar en cualquier liga del mundo. Le deseo lo mejor a él y que vaya a un club en el que lo quieran, porque eso es lo lindo del fútbol, es una figura del mundo e ira a otro equipo grande de Europa”

*Jugadores colombianos en Europa

“Siempre ayuda a los seleccionados tener jugadores en el extranjero por las reglas y costumbres de cada país y uno asume más rápido y lo vuelve más profesional, eso demuestra la profesionalidad que ellos demuestran en sus clubes porque no es fácil triunfar en Europa, allá no se sabe si uno va a jugar, uno debe entrenar, y allá todos somos iguales. El jugador colombiano ha crecido muchísimo, demuestra sus capacidades y eso habla bien de las características de los colombianos, que siempre han tenido técnica”.