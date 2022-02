Quién es Álvaro González Alzate

Álvaro González Alzate es el presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Nació en la ciudad de Manizales, tiene 77 años y por más de medio siglo se encuentra en la dirigencia de nuestro balompié, con gran poder de decisión y también involucrado en el manejo de las principales decisiones.

El apellido González Alzate salió nuevamente a colación en las últimas horas cuando Carlos Queiroz emitió una carta en la que le apunta al dirigente y en la que se refiere por primera vez a su salida de la Selección Colombia de mayores.

Don Álvaro, como lo conocen sus más cercanos, fue apasionado por el fútbol desde muy joven cuando intentó jugar de defensa, pero su campo de acción se orientó por otro lado. Así, poco a poco, se fue involucrando a la par con la Liga de fútbol de Caldas por iniciativa de Carlos Ernesto, su hermano.

Así desde 1993, y gracias a su astucia y capacidad para ir conociendo la estructura del fútbol aficionado en nuestro país, se sentó en el sillón de la Difútbol, ente que agrupa a las ligas departamentales de nuestro país y desde donde se manejan las competiciones de categorías menores.

González Alzate también ha estado muy metido con el tema arbitral, creando el colegio nacional y liderando diferentes investigaciones en las que se quiso alejar la corrupción de dicho gremio. Por el tema arbitral también se ha ganado críticas de ex árbitros y de algunos dirigentes de los clubes naconales.

Para muchos, Álvaro González Alzate es el poder detrás de nuestro fútbol. Muchas de las decisiones de llegada y salidas de técnicos a la Selección Colombia han sido impulsadas por el caldense.

¿Qué dijo Carlos Queiroz de Álvaro González Alzate?

"Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución. Mi salida de la selección Colombia o "Cajón" fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales", escribió el técnico Carlos Queiroz, en 'Marca Colombia'.