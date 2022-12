¿Quién es el arquero del futuro para la Selección Colombia? Cinco expertos opinan

El argentino Julio César Falcioni, técnico de Banfield, postuló a Iván Mauricio Arboleda como el arquero del seleccionado colombiano para los próximos años. ¿Y acá que piensan los expertos?

Los arqueros en Colombia buscan llenar la retina de Carlos Queiroz, entrenador de la Selección de mayores, pese a que el gran referente en esa posición es David Ospina, guardameta del Nápoles y quien atesora una gran historia defendiendo el arco nacional en diferentes categorías.

Pese al liderazgo indiscutbible de Ospina Ramírez; desde Argentina llegó un concepto valioso y como para tener en cuenta de un hombre conocedor del puesto como Julio César Falcioni.

El técnico de Banfield elogió al tumaqueño Iván Mauricio Arboleda, de buen momento con el 'Taladro' y figura en el último juego contra River Plate, a quien consideró como el guardameta del futuro para el seleccionado colombiano.

Aparte de las palabras de Falcioni, GolCaracol.com también consultó en nuestro país a varios hombres de fútbol para conocer su opinión: Bréiner Castillo, Edigson ‘Prono’ Velásquez, Nelson Ramos, Hebert Ríos y Diego Rojas conceptuaron sobre el particular.

Y la pregunta abierta fue: ¿Quién es el arquero del futuro para la Selección Colombia?

*Bréiner Castillo, exarquero de la Selección Colombia y de clubes como Medellín, Tolima, Cali, Nacional, Millonarios, entre otros.

“Tuve la oportunidad de ver el partido contra River Plate, si su entrenador lo destaca hay que tenerlo en cuenta. Arboleda tuvo un gran partido, lo ha venido haciendo muy bien con Banfield, es joven y está en una gran liga. Estando en un equipo chico la presión no es la misma. Hay que tenerlo en cuenta, no se le puede juzgar por un partido y por un par de errores”.

“Hay que cambiar ese concepto de tener que buscar un arquero en la inmediatez, estar en el arco requiere de responsabilidad y proceso. Lo de Eder Chaux, el paso al América lo pone en la cabeza de los convocables, porque está en equipo de mucha exigencia. Lo viene haciendo muy bien. Lo de Aldair Quintana lo preocupante es que no juega, no tiene sentido convocar a un arquero que juega 5 o 10 partidos en el año, es muy difícil. Lo de Álvaro Montero en Tolima tiene regularidad y está en Libertadores y viene un partido muy difícil con el Internacional en el que tendrá que mostrar su jerarquía. Lo de David Ospina es bueno que esté teniendo minutos. No está de más hablar de Juan Diego Castillo, que ya debutó en Fortaleza a su corta edad”.

*Nelson Ramos, actual guardameta de Boca Juniors de Cali y quien ha jugado en equipos como Millonarios, América, Medellín, entre otros

“Falcioni es un gran referente, aquí en Colombia dejó huella en su época y si él le tiene confianza a un arquero como Arboleda, le ha desarrollado su potencial, pienso que hay de dónde escoger hoy, sabemos de que la talla que se busca en Europa, Iván no la tiene, pero la compensa con su agilidad”.

“Hoy tenemos arqueros, años atrás solamente era David Ospina, después Camilo Vargas empezó a tener un lugar aquí en Colombia y por eso está en México. Álvaro Montero tiene un gran potencial, no solo por su talla y porque ya tiene experiencia a pesar de los pocos partidos. Eder Chaux, es un arquero que sabe manejar hinchadas, se lo ha ganado con trabajo, el estar en un grande le va a ayudar un montón. Tienen que darle minutos y se van a equivocar, pero tiene que darles la oportunidad”.

*Edigson ‘Prono’ Velásquez, exguardameta en elencos como Nacional, América, Santa Fe, Junior, Chicó y mucho más.

“Arboleada es un gran arquero y bueno por ahí él dice que lo condenaron y tiene la razón, pero cuál es el primer arquero que no se ha equivocado, a todos nos pasa, pero eso nos ayuda a luchar, a seguir mejorando y a forja el carácter. Lo dice un gran arquero como Falcioni, que acá lo ganó todo, que conoce la posición. Hay que tener paciencia en esa posición, acá no la hay y se condena por un error y eso no debe ser así”.

“Pienso que el arco de Colombia en este momento no tiene inconveniente, viene una buena generación de arqueros, sabemos que está muy consolidado David Ospina. Además, aparece Álvaro Montero, Aldari Quintana, Eder Chaux, ahí también tiene la posibilidad porque están mostrando un buen nivel. Ahora aparecen los muchachos de las juveniles y demuestran que están a la altura y están en el proceso”.

*Hebert Armando Ríos, asistente técnico de Pasto y exarquero de Santa Fe, Once Caldas y Selección Colombia

"Desde mi opinión personal, el arquero del futuro en nuestro país es Álvaro Montero, del Tolima. Yo a él le veo muchas cualidades, viene con continuidad, tiene una talla importante y lo que vendrá es que se vaya al exterior para ganar ese roce internacional que también cuenta".

*Diego Rojas, preparador de arqueros de Millonarios

“Arboleada es un muchacho con muy buenas condiciones, se le dio la oportunidad con la Selección y no le fue muy bien, pero merece una segunda oportunidad, le está yendo muy bien en Argentina. Es un arquero que siempre ha estado bien, por un solo partido no se puede señalar”.

“Álvaro Montero es un arquero formidable y con muy buen biotipo, como les gustan a lo europeos y a Queiroz. Lo de David Ospina no se puede olvidar, es un veteranazo. Los más cercanos a estar fijos son Álvaro Montero, que me gusta por su biotipo, su envergadura y su alcance. No hay que descartar a Aldair Quintana, quien también tiene un muy buen biotipo; lo mismo Eder Chaux y Jefferson Martínez, toca que los tengan en cuenta en microciclo, el verlos día a día no es lo mismo que verlos un partido”.