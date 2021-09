"Quien supla mejor las ausencias, como Alexis en Chile y James en Colombia, marcará diferencias"

La triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre llega a su fin. Este jueves, la Selección Colombia recibirá, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a Chile, en un partido crucial para ambos combinados.

Por el lado de la 'tricolor', llega ubicada en la quinta posición, con 10 puntos y luego de haber empatado 1-1 tanto contra Bolivia como frente a Paraguay. Razón por la que hacer respetar su casa y ganar será determinante.

Por el otro, la 'roja' atraviesa una situación un poco más compleja. Viene de perder 0-1 ante Brasil, como local, e igualó 0-0 contra Ecuador, de visitante. Con dichos resultados, es octava, sumando un total de siete unidades.

Es así como, para analizar el juego y conocer el concepto que tienen de la selección colombiana, en Gol Caracol hablamos con Christian González, periodista chileno que trabaja en 'El Deportivo', del reconocido medio, 'La Tercera'.

¿Qué análisis hace del partido, entre Colombia y Chile?

"Para ambos será un partido crucial. Eso sí, pensando en la posición que la 'Roja' ocupa en la tabla y lo necesitada de puntos y goles, rescatar un punto en Barranquilla será fundamental. La cosecha en las últimas dos fechas no fue buena entonces, en pocas palabras, cada partido disputado es uno menos. Se agotan las posibilidades"

Ya que habló de Barranquilla, ¿Cómo pesará jugar allí?

"Para nadie es un secreto que es una sede complicada. Siempre que una selección va a jugar allí, se habla de diferentes cosas. Es difícil por el calor y la humedad. Además, si a eso le sumamos la calidad del plantel que tiene Colombia, será un desafío importante. Lasarte y sus dirigidos lo tienen claro y así mismo lo asumirán"

¿Cuál es el principal problema de la selección chilena?

"La falta de gol. Revisando los números en Eliminatorias, Chile ha marcado solo un gol por partido, estadística que está por debajo de lo que se necesita para pelear por un cupo. Lo que era una fortaleza, anotando y demás, se apagó ese fuego. Considero que esto debe a que los rendimientos individuales han cambiado"

¿Cómo se podría solucionar esa falencia que presentan?

"Con contundencia. Chile genera mucho hasta el borde del área, pero de ahí para adelante, faltan variantes o jugadores en estado de gracia para marcar. Además, se debe decir que, en esta convocatoria, Alexis Sánchez no pudo estar y Eduardo Vargas, hasta ahora, no ha ratificado su bue nivel. Si no hay goles, no hay puntos"

Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y podrían sumarse Charles Aránguiz y Arturo Vidal como bajas...

"Si Aránguiz no está, será un golpe fuerte. Es una de las figuras, el más regular, lo que hace siempre es bueno y es garantía en defensa, creación y remate de media distancia. Sin Aránguiz, Chile pierde mucho. La baja de Vargas es dolorosa porque Lasarte tendrá que improvisar en ataque y lo de Alexis ya se sabía entonces nada"

¿Qué se sabe de esa "delantera que tendrán que improvisar?

"El técnico Lasarte habló de incluir juveniles, abriéndole la puerta a Iván Morales o Diego Valencia o ambos. Tener a dos jugadores jóvenes e inexpertos en el frente de ataque, en un partido tan complicado, es una desventaja enorme. Hay que esperar cómo se resuelve. El panorama para Chile es complejo"

Desde Chile, ¿Cómo ven a la Selección Colombia?

"La preocupación con Colombia pasa por sus individualidades porque marcan diferencia comparado al presente de Chile. Tenemos a Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Arturo Vidal, pero los demás no son gravitantes. Colombia tiene varios de esos futbolistas clave que saben marcar la diferencia"

¿Entonces en Colombia estamos siendo muy alarmistas con nuestra selección?

"Un poco. Si bien las estadísticas no son las mejores en la 'tricolor' y con Reinaldo Rueda, hasta ahora, no han encontrado la regularidad o el mejor rendimiento posible, tienen grandes jugadores, que, en cualquier momento, se destaca y rompe todo. A Colombia se le respeta mucho. Es una salida compleja para Chile"

¿Qué se dice, justamente, de Reinaldo Rueda, exentrenador de Chile?

"Está el morbo de volverlo a enfrentar. En Chile, no encontró la tranquilidad necesaria para plasmar su idea, desplegar el mensaje y demás. Pero es gran entrenador, con basta experiencia y una trayectoria envidiable. Infortunadamente, no tuvo las condiciones para desarrollar su trabajo. En eso, debemos ser autocríticos"

Regresando a lo futbolístico, ¿Cuál es la falencia que encuentran en la Selección Colombia?

"Es una pregunta difícil (risas). No encuentro una. Todo lo contrario. Solo esperamos que, en ataque, no esté encendida porque cuando sus delanteros están 'on fire', es peligrosa. No me atrevo a decir un punto débil. Es una selección respetada y con jugadores en alto nivel, que están en las mejores ligas del mundo"

Además de lo ya expresado, ¿Qué otra fortaleza ve en la 'tricolor'?

"Es un equipo parejo, con sustento técnico y que, en cualquier momento, puede dar el golpe. Es una selección que tiene un enorme potencial y pronto va a explotar. Eso sí, ojalá, desde el punto de vista chileno, no explote este jueves (risas). Tiene mucha materia prima para hacer grandes cosas esta generación colombiana"

Así como en Chile hay bajas, en Colombia igual. Dávinson Sánchez, Andrés Andrade, Luis Muriel, Duván Zapata y James Rodríguez son algunos...

"Sí y eso aliviana mucho a Chile (risas). Siempre que faltan jugadores de esa talla y calidad, es una ventaja para el rival. Ahora, aún así, Colombia tiene un amplio plantel y con variedad para suplir esas ausencias. Todo dependerá de cómo Reinaldo Rueda administre sus herramientas y conforme una titular competitiva"

Ese consejo, ¿también aplica para Martín Lasarte?

"Claro. Es un panorama similar, por no decir idéntico. Lasarte también estará pensando en optimizar sus recursos de la mejor manera posible. Eso sí, con ese grave problema de la falta de gol y, sobre todo, cuando no podrá contar con sus principales referentes como Eduardo Vargas y Alexis Sánchez"

¿Dónde radicará la diferencia para que el resultado se incline hacia uno u otro?

"En la manera como ambos técnicos soslayen sus bajas. El que esté más iluminado en ataque, dará el golpe. Eso sí, reitero que, con la actualidad de ambos, quien disimule o supla mejor sus ausencias, como la no presencia de dos grandes como Alexis Sánchez o James Rodríguez, desequilibrará todo en la cancha"

¿Y en lo que puedan hacer en el terreno de juego?

"Ante la falta de gol, los pocos delanteros y las bajas en ataque, la media distancia será determinante. Llegar a gol es clave. Eso sí, en Chile, habrá una disposición conservadora y con atención en defensa, donde, por fortuna, se sigue siendo sólido y funciona en niveles similares a los que, históricamente, nos ha tenido acostumbrados"

¿Qué expectativas tiene del partido?

"Que sea un buen partido y ambos puedan mostrar avances en lo futbolístico. El resultado no dependerá de los deseos de los hinchas, sino de lo que hagan los entrenadores y futbolistas. Espero que Chile mejore su nivel porque se ha tenido el balón, pero sin profundidad y necesita ganar. Mejorar será obligatorio. Respecto a Colombia, será un partido para mirar a Rueda. Tendremos un ojo puesto en él y lo que haga. Ojalá los resultados lo acompañen a Reinaldo, pero desde el próximo partido y no desde este (risas)"