Rafael Santos Borré: "En la Selección Colombia no se le puede cargar todo a los James o a los Díaz"

La Selección Colombia de mayores ya se encuentra en España para ultimar detalles para el partido de foguero de este domingo 5 de junio de 2022, frente a Arabia Saudita, y que tiene como técnico encargado a Héctor Cárdenas.

Y en medio de la programación de actividades, este viernes se presentó la atención de algunos jugadores ante la prensa. Así apareció Rafael Santos Borré, quien ha ganado experiencia internacional y espera ser importante en el proyecto del seleccionado colombiano, que aún tiene la amargura por no haber clasificado al Mundial Qatar 2022.

"Hemos madurado con el tiempo, he pasado por ligas que me han servido mucho, para llegar con otra mentalidad a la selección y sumar esa experiencia. La Bundesliga le sirve a uno mucho para crecer, no le podemos cargar toda la responsabilidad a los 'Lucho' (Luis Díaz), a los James (Rodríguez), para estar unidos y fuertes como grupos", dijo con total claridad.

Santos Borré también analizó a otros jugadores que están listos para enfrentar a los árabes en la zona ofensiva y que vienen precedidos de buenas actuaciones en sus clubes como Óscar Estupiñán y Jhon Arias.

"Venían haciendo goles importantes, uno en Portugal y el otro en Brasil. Es importante que entren rápido en el grupo y en el ambiente de la Selección Colombia. Están capacitados para vestir esta camiseta", dijo el jugador nacido en la cantera del Deportivo Cali.

Rafael Santos Borré terminó con una reflexión y hasta comparación de lo que puede hacer la Selección y lo que viene realizando en Alemania con su equipo. Así finalizó y apuntó que "tenemos un equipo sólido y fuerte, podemos mostrar lo que nos propongamos. No solamente el estilo de juego en el Frankfurt, que es sólido y de presión, ese tipo de cosas la podemos hacer acá en la selección con trabajo y dedicación. Son cosas que una vez se trabajan y se ponen en práctica, dan muchos resultados".