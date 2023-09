Rafael Santos Borré se confesó: Selección Colombia, Barranquilla y su nuevo equipo en Alemania

Rafael Santos Borré fue clave en los dos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, siendo titular en ambos y marcando el gol del triunfo 1-0 sobre Venezuela.

Por eso, este viernes, el delantero barranquillero atendió desde Alemania a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para hablar de lo que fueron esos dos encuentros de los clasificatorios, pero también sobre su actualidad en su nuevo equipo: el Werder Bremen.

“Creo que eso habla mucho de la confianza que tiene el entrenador conmigo, con muchos de los compañeros, no solo era mi caso sino otros compañeros que de pronto no tenían la misma cantidad de minutos que otros, pero fue un poco en confiar en la idea, la base, en lo que viene trabajando”, dijo de entrada Rafael Santos Borré.

Sobre su nuevo club, se refirió a la ciudad en la que ahora está, Bremen, y lo que han sido sus primeros días allí.

“Es muy distinta, es una de las ciudades de Alemania más al norte, se ve una Alemania más tradicional, Frankfurt es más internacional, acá es más clásico, también es lindo conocer la cultura de este país”, destacó.

Acá más declaraciones de Rafael Santos Borré en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*El gol con Selección Colombia

“Toda la familia contentos porque era importante para mí, por el respaldo del profe con todo lo que se vivió en el mercado de pases y llegar y darle una alegría al equipo y al país eso es bueno para mí y todo el grupo”.

*Ser convocado a pesar de pocos minutos en su club

“Yo creo que siempre tener el enfoque claro, el trabajo por encima de todo, estos meses que por ahí tenía la decisión de cambiar, estuve entrenando y trabajando de la mejor manera porque al club que fuera o si me tocaba seguir, debía brindar lo mejor de mí para tener una buena temporada. No había tenido la oportunidad de competir oficialmente, lo hice con la Selección y se vio lo importante que fue seguir trabajando bien, para que cuando a uno le toque poder responder de la mejor manera”.

*Su relación con James Rodríguez

“Tenemos muy buena relación, es uno de los líderes de nuestro equipo y siempre tenemos la oportunidad de comentar muchas cosas. Tiene una mentalidad increíble, quiere competir, ganar y en esos nos identificamos mucho y siempre comentamos de mejorar cosas, de aprender mucho más y eso nos nutre mucho a todos”.

*Va bien con el idioma alemán

“Sí, ya bastante bien, ya entiendo muchas cosas. Algunas palabras para pronunciar, hablar es más difícil, pero ya le entiendo a los entrenadores, personas del club, se me hace más fácil en inglés, pero lo entiendo”.

*Recuerdos de su debut en Cali, de la mano del DT Leonel Álvarez

“Siempre he estado agradecido con él, porque me tuvo en cuenta, estuvo motivado por subirme a la profesional, tenía dos o tres delanteros por delante mío y Leonel se saltó ese proceso y llevarme un poco más rápido. La verdad que eso me sirvió mucho, siempre agradecido con él”.

*La cancha en Chile no ayudó

“El primer tiempo la zona hacia donde atacamos, era la que estaba más afectada, y más que nada se notaba a la hora de los controles, el pique del balón. Es algo que también viene del cuerpo técnico, que analicemos el sector por donde nos vamos a mover, el lugar de la cancha donde tendremos actividad”.

*El calor de Barranquilla

“Se siente, en Barranquilla siempre se siente la temperatura y la humedad, es algo que yo siento que nos sirvió mucho los entrenamientos que fueran a esa hora, para irnos adaptando y saber cómo seria. También el entrenamiento en el Metro, y sabíamos cómo sería. Ahora con Uruguay que será mas temprano sería bueno empezar a ver como nos adaptamos unos días antes”.

Rafael Santos Borré durante el partido entre Colombia y Venezuela. Getty Images

*La jugada del gol de Colombia 1-0 Venezuela

“Después lo hable con Jhon Arias por el centro perfecto que tiró, también con Jorge Carrascal y Luis Díaz que tenemos buenas conexiones. El equipo de a poco se va soltando con los movimientos en la cancha, son jugadores que nos dan mucho, se hacen cargo de la creación del juego, en esa jugada pudimos acabarla de la mejor forma y feliz porque el equipo se vaya sintiendo bien y vaya asumiendo esos nuevos retos”.

*Tuvo varias ofertas para esta temporada

“Estuvo cerca lo de México, era algo que al club le servía mucho, para el Frankfurt era bueno, pero tuve prioridad de seguir en Europa, en una de las ligas de acá, por eso por ahí paso la decisión. Agradecido por el interés del club y de otros, pero seguí con la mentalidad de seguir acá un tiempo más”.

*Las Eliminatorias Sudamericanas, siempre complicadas

“Las Eliminatorias siempre son muy difíciles en Sudamérica, un partido te cambia todo, que no estés bien te cambia mucho el panorama, uno no se puede relajar. En cuanto a eso la mentalidad del equipo va más allá de lograr la clasificación, hacerlo de buena manera, buscar el protagonismo, buscar más cosas con la Selección, ser un equipo competitivo para ir por cosas grandes. Estamos en ese camino y poco a poco nos vamos convenciendo de eso”.

*Yerry Mina, un buen compañero y un mensaje por la lesión

“Yerry nos da mucho liderazgo y en lo defensivo habla mucho, ordena al equipo, es importante para nosotros. Obviamente sentimos mucho lo que le ha venido pasando con el tema de las lesiones, desearle una pronta recuperación y pueda estar bien y competir”.