Rafael Santos Borré: "Tenemos las armas para enfrentar a Brasil y a cualquiera de tú a tú"

El delantero colombiano Rafael Santos Borré, actualmente en las filas del Werder Bremen , concedió una entrevista exclusiva a Gol Caracol, donde analizó diversos temas relacionados con la Selección de Colombia y su papel en las próximas salidas en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La charla ofreció una visión particular del jugador nacido en la cantera del Cali de los enfrentamientos contra Brasil y Paraguay, del próximo 16 y 21 de noviembre, respectivamente.

Y es que Santos Borré fue uno de los llamados por el profesor Néstor Lorenzo para los duelos que vienen contra brasileños y paraguayos.

¿Qué diferencia tiene que Brasil no tenga a Neymar para el partido frente a Colombia?

"Es igual de especial, porque Brasil con sus jugadores te hace mucha diferencia. Es un equipo que obviamente tiene mucha calidad, jugadores con mucha jerarquía, con muchísimo talento y yo creo que para nosotros es especial. Igual también nosotros sabemos las armas que tenemos para hacerle daño. Es un equipo al que se le puede hacer daño, que se le puede jugar de igual a igual y esa es nuestra mentalidad hoy en día, poder jugarle de igual a igual a cualquiera. Es una prueba más, una prueba importante para nosotros el poder hacer un gran partido contra un grande como Brasil".

Y después sigue Paraguay. ¿Qué concepto le merece en la previa ese juego?

"Contra Paraguay yo se que va a ser un partido duro, un partido difícil, como lo dices tú, con el cambio de entrenador de pronto cambia algo la idea, la mentalidad y siempre los partidos allá son difíciles por la forma de jugar de ellos. Va a depender también un poco de nosotros del plan que tengamos para enfrentarlos, y de apostar a nuestras armas. Como te dije ahorita, tenemos armas para enfrentar a cualquiera de tú a tú".

¿Qué decir de los 3 goles que lleva Colombia en Eliminatoria? ¿No son pocos?

"Yo siempre lo he dicho, las eliminatorias sudamericanas son difíciles, son bastante complicadas y si nosotros miramos los partidos, yo creo que hemos tenido para sacar más puntos de esos partidos y para convertir más goles. El partido contra Uruguay, hasta el minuto no sé, 85-86’, los teníamos bastante controlado, era 2-1 a favor nuestro y nos podíamos llevar 3 puntos importantes y sin embargo en pequeñas desconcentraciones, en pequeños balones que no estábamos totalmente concentrados, nos terminan empatando. Después fuimos a una plaza difícil como Ecuador, y plantamos cara, jugamos de tú a tú, tuvimos las ocasiones más claras, tuvimos la ocasión del penal, que bueno, son situaciones que pasan, pero yo siento que como Selección vamos en un camino en el cual el equipo viene jugando bien, viene haciendo las cosas bien".

Hablando del partido contra Ecuador y el tema del penal, ¿Qué pasa ahí?

"No, no pasó nada en realidad. Son cosas que se deciden ahí en el campo, obviamente, James, que es el referente, es el jugador que tiene como la primera posición ahí para patear. Por ahí, el cómo que no se acercó a la pelota y bueno yo tomé la decisión de agarrar el balón porque me sentía con confianza para patear, pero en ese momento el equipo tomó la decisión porque varios jugadores hablaron conmigo, hablaron entre nosotros de que Lucho tenía la opción de gol. Era una forma de darle la confianza, de devolverle esa confianza a un jugador tan importante para nosotros".