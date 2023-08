Ramón Jesurún confirmó que la Selección Colombia sí tendrá un uniforme de color negro

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá ya están a la vuelta de la esquina, pero mientras llega la hora de que ruede el balón en las redes sociales comenzó a circular este lunes una posible camiseta de la Selección Colombia para la Copa América del 2024. Sobre el tema en particular, en 'Mañana Blu', de 'Blu Radio', le dieron relevancia a la indumentaria que reveló un portal especializado en casacas de fútbol.

Adidas ha sido la marca que ha vestido a la 'tricolor' en el tiempo más reciente y es según informó 'Footy_Headlines', la potencia alemana de ropa deportiva prepara para la Selección Colombia una serie de modelos en los que predomina el color negro. Ante esto, Néstor Morales, director de 'Mañanas Blu', reveló una conversación privada con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien dijo que el combinado de nuestro país sí tendrá un uniforme de visitante innovador para la Copa América del 2024, la cual se llevará a cabo en los Estados Unidos.

"Le preguntó a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, me dice sí y no. No es para las Eliminatorias de la Selección Colombia, pero sí están pensando no en este que pone 'Footy HeadLines' en particular. Será como uniforme dos para la Copa América del año entrante en Estados Unidos, entonces prepárense porque vamos a tener una camiseta negra", dijo Morales, al aire en 'Mañanas Blu'.

Y sobre el mismo tema Néstor Morales agregó: "Sí, la confirmación del presidente de la Federación es que sí vamos a tener camiseta negra, pero va a ser para la Copa América, que es el año entrante, 2024. Ojo, será el uniforme dos, el uniforme uno seguirá siendo el amarillo. Pero vamos a tener uniforme negro en la camiseta de la selección como muchas selecciones en el mundo".

Lo cierto es que las posibles camisetas que se han filtrado de Colombia por parte de 'Footy_Headlines' ha causado un verdadero revuelo por parte de los aficionados. Y es que el portal especializado en indumentarias deportivas y en acertar en la mayoría de las veces, muestra cuatro diseños para la 'tricolor' en los que predomina el color negro.

💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Adidas Colombia 2024 Away Kit Info Leaked: https://t.co/GRXEbixzXo — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 28, 2023

Se espera que con el pasar de los días sea la propia marca Adidas la que revele la indumentaria de Colombia para esta gran cita el próximo año. Los dirigidos por Néstor Lorenzo debutarán en la Eliminatoria Sudamericana el próximo jueves 7 de septiembre, frente a Venezuela, en el Metropolitano. Este duelo se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.