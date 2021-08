Ramón Jesurún: "Esperamos a Yerry y Davinson; los clubes deben cumplir el reglamento de FIFA"

Día agitado en Colombia. Este martes 24 de agosto, el entrenador Reinaldo Rueda dio a conocer la convocatoria para los partidos contra Bolivia, Paraguay y Chile. Sin embargo, se presentó un inconveniente a última hora, ya que la Premier League y La Liga se negaron a prestar a los jugadores.

Mucho ha sido el revuelo y las opiniones no se han hecho esperar. Por eso, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien aclaró varios puntos con relación a dicho tema y si habrá problema con la llegada de Yerry Mina y Davinson Sánchez, quienes militan en el balompié inglés.

Asimismo, hizo referencia a los futbolistas de la liga local que fueron llamados a la 'tricolor', el itinerario del combinado patrio en esta triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas y el aforo que habrá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

¿NO VENDRÁN JUGADORES DE INGLATERRA Y ESPAÑA?

"Somos institucionalistas. La fecha triple se aprueba por parte de FIFA, hace unos 30 días, ante el sometimiento de la iniciativa del presidente de la FIFA para que se permitan las dos fechas triples y fue aprobado. Ayer, fue confirmado por una carta, firmada por el presidente Infantino, donde dice que los clubes están en la obligación de prestar a los jugadores. Cualquier otra cosa que esté pasando, atenta contra la reglamentación. Después de esa carta, que salió a luz pública, el tema debe volver a la normalidad. Todas las selecciones han hecho sus convocatorias y lo logístico ya está autorizado y planificado para que empiecen a llegar a Santa Cruz de la Sierra entre el domingo y el lunes próximo"

¿HAY UN PLAN B SI YERRY MINA Y DÁVINSON SÁNCHEZ NO LLEGAN?

"No, eso no está en la cabeza ni del director técnico Reinaldo Rueda ni de la Federación. Estamos convencidos en la obligatoriedad de FIFA, la cual debe cumplirse y soltar a los jugadores porque hace parte del reglamento"

UEFA Y CONMEBOL DISPUTA

"Es sorprendente, aunque no tanto. Esta ha sido la aspiración de algún sector europeo. De hecho, he estado en foros, donde muestran su molestia por las convocatorias, sin saber que lo más preciado es y será la Copa del Mundo. Algunos dirán que la Champions y demás, pero nada hace vibrar más al mundo que el Mundial. No se puede atentar contra ello y ese camino empieza en las Eliminatorias. Se quiere que los mejores jugadores, desde la fecha 1 hasta el Mundial, estén con sus selecciones"

¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR ESO DE LOS CLUBES REBELDES?

"Debe imperar el sentido común, deben entender que estamos en una situación atípica por la pandemia y dos fechas que no se pudieron llevar a cabo y las dos fechas triples serán solo una vez. Las Eliminatorias terminarán sin problema y con el optimismo de que nunca más vuelva a haber pandemias"

¿HA HABLADO CON ALGUNOS DE SUS PARES?

"Sí, estamos en permanente contacto. Es que no solo es Inglaterra, tenemos cartas de Italia y otros países y clubes. O es todos o ninguno. Hay unos equipos que tienen más jugadores en Europa que otros, pero no se trata de ello, se trata de que las Eliminatorias sean puras, transparentes y contemos con los mejores jugadores"

CARTAS

"Ponen trabas para prestar a los jugadores. Nos reunimos en Conmebol para pedirle a Fifa que se cumpla el reglamento, que es lo que se reiteró con puño y letra del propio presidente"

¿HA HABLADO CON YERRY MINA Y DAVINSON SÁNCHEZ?

"Los estamos esperando y deben venir. Si vienen, no tienen el más mínimo riesgo de que estén haciendo algo que no esté dentro del contexto de lo estrictamente legal"

¿DESCARTADO QUE SE ARMEN SELECCIONES CON LAS LIGAS LOCALES?

"Está descartado. Eso no está entre los planes ni en la cabeza de ninguno de los presidentes de las Federaciones"

SIN JUGADORES, NO HAY ELIMINATORIAS

"Es un atentado contra la organización del Mundial de Catar. Las Eliminatorias hacen parte de la Copa del Mundo. Se debe respetar, solo se pidió un par de días más. La aspiración de Conmebol eran tres días, se aceptaron dos"

AFORO DEL 50% EN BARRANQUILLA

"Confirmado y aprobado"

VIAJES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

"El equipo se concentra en Santa Cruz, a mitad de mañana viajamos directo a La Paz, jugamos y después en un charter, vamos a Asunción. Luego de ese partido, dormimos y viajamos a Barranquilla"

EXAMEN PARA ANDRÉS FELIPE ROMÁN

"Ya se le hicieron los exámenes respectivos. Es un jugador apto y por eso llega a la Selección. Ahora, obviamente, los jugadores serán revisados"

SEIS CONVOCADOS DE LA LIGA LOCAL

"Es un buen mensaje y es muy estimulante para quienes están en el fútbol colombiano. Si se analiza, todos tienen méritos para estar en la Selección Colombia. Mirando al detalle, quizá uno o dos nombres m