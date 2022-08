Ramón Jesurún: "El resultado de la Selección Colombia fue un gran esfuerzo, el país quedó contento"

La noticia del fútbol en nuestro país el fin de semana se dio gracias al subcampeonato obtenido por la Selección Colombia , en la Copa América femenina al haber caído 1-0 frente a Brasil, en el estadio Departamental Alfonso López, de Bucaramanga.

Y sobre ese particular suceso y ante los resultados de las dirigidas por Nelson Abadía, este lunes habló Ramón Jesurún, presidente de la FCF, con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Fue el resultado de un gran esfuerzo, el país quedó contento, nos enaltece haber conseguido el principal objetivo que era estar en el Mundial y Juegos Olímpicos, y más importante el que nuevamente la Conmebol nos haya dado la confianza de que Colombia sea sede de otro torneo como la Copa América femenina, como nos lo dieron el próximo año con el Sub-20 de hombres", dijo de entrada el máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.

En medio de la charla con el panel de periodistas también se refirió al tema de la Liga Femenina, que para este segundo semestre del año no se va a realizar. Aseguró que están en la búsqueda de buenos patrocinados.

"Es un tema que pertenece a la Dimayor, es la encargada de organizar todas las competencias profesionales. A comienzo de 2022 se hizo la programación de la Liga Femenina y se dijo que eran seis meses, la gente de pronto nos se acuerda, clasificatoria para cupos de la Copa Libertadores; para este segundo semestre más que por el 'boom', que otra cosa, y algo que todos quisiéramos, se hicieron los esfuerzos. Se consiguió el dinero para la Liga Femenina, del Ministerio, pero desafortunadamente los clubes, los que iban a participar no pasó de un número porque no estaba contemplada en su presupuesto, si los clubes no tienen el presupuesto no se puede hacer; es el único motivo, porque uno tampoco puede desconocer que la Liga femenina está creciendo aceleradamente, y nos complace. Buscamos unos buenos patrocinadores, no los hemos conseguido, pero lo vamos a lograr, tarde o temprano, tendremos liga normalizada; ojalá desde el 2023", expresó.

Y sobre lo mismo expresó lo siguiente: "Siempre ha sido algo importante, la FCF es la máxima autoridad y la Federación estatutariamente tiene entregadas sus competencias a la Dimayor y aficionadas a la Difútbol, ambas vienen cumpliendo su labor, el esfuerzo es grande, acá todos hablan para que se haga, pero se necesitan recursos".

¿Qué más dijo Ramón Jesurún?

También se refirió un poco más sobre el subcampeonato de la Selección Colombia femenina en la Copa América. Las de Abadía cayeron contra Brasil por 0-1.

"Fue un tema sentimental, emotivo, las vi golpeadas, ellas trabajaron mucho, hubo muchos partidos, días de concentración y el objetivo que se veía difícil, pero accesible, les dio muy duro lo que demuestra la calidad humana y la entrega por la camiseta en la Selección. Estuvimos a un punto de algo anhelado como la Copa América, había que felicitarlas, ya que el premio es el Mundial y Olímpicos".

También el Presidente de la FCF se refirió al sonado caso de supuestos vetos de jugadoras como Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Isabella Echeverry y Vanesa Córdoba. "Ese es un tema que creo que el técnico lo ha explicado, tienen total libertad de hacer las convocatorias, si esos tres nombres hubieran sido incluidos, a quién hubieran sacado, que digan los nombres, ¿cuáles son las que sobraban? Fueron 23 gladiadoras, 23 enamoradas de este país, a quienes hoy estamos muy agradecidos".

Sobre Linda Caicedo

"Linda tiene dos, tres días de descanso, igual que Gisela y se unirán a la selección, ellas estarán en el Sub-20, Linda también estará en sub 17, a los historiadores que selección en el mundo que tengan ese honor de participar en las categorías, Linda lo va a lograr, que esté sana y pueda cumplir".