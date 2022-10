Ramón Jesurún: "La idea del partido con Paraguay es que el cuerpo técnico vea jugadores"

La Selección Colombia, liderada por el profesor argentino Néstor Lorenzo, no se queda quieta. La 'tricolor' anunció nuevo compromiso de preparación para el mes de noviembre y será frente a Paraguay, el día 19. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dialogó con Fabio Poveda, de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí dio sus impresiones de cómo se prevé que sean los mismos, ya que la idea es acelerar máximo el proceso de cara a las competiciones venideras.

"La idea es mover el equipo, que el nuevo cuerpo técnico tenga la opción de ver jugadores, presentar los esquemas como quiere afrontar las Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, en fin. Entonces, en una fecha atípica, próximo al Mundial y aprovechando una cierta liberalidad de contar con ciertos jugadores, ponerlos a competir con selecciones rivales es bueno", dijo de entrada el dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Eso sí, dio a conocer que la idea de estos juegos de fogueo es que estén futbolistas que militan en territorio del 'viejo continente' y no 'tocar' a ninguno del medio local que estén disputando las finales del semestre en curso.

"La mayor parte de jugadores están afuera del país. No vamos a interrumpir los ciclos de los equipos que estén disputando las finales del fútbol colombiano, eso no se hará, pero sí habrá jugadores, de pronto, de algún club que no clasifique. Ahora, en su mayoría serán internacionales", prosiguió Jesurún.

También en medio de la charla se refirió al inicio de las clasificatorias sudamericanas de cara al Mundial del 2026, a realizarse conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá. Ramón Jesurún afirmó que puede que haya cambio de fecha en el comienzo de las mismas.

"Las Eliminatorias Sudamericanas si no empiezan en marzo, será en junio. Las tendencias han cambiado de acuerdo a las necesidades y prioridades de las federaciones sudamericanas. A más tardar, empezarán en junio. El formato está aprobado, que será todos contra todos y 18 fechas. No se ha hablado, pero supongo que se hará un nuevo sorteo", prosiguió.

Por último, el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, aseguró que la Selección Colombia podría tener un nuevo compromiso de fogueo el 16 de noviembre.

"El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, está haciendo la gestión, porque me confirmaron que no solo hay un candidato, sino varios para jugar contra la Selección Colombia, el 16 de noviembre. El 19 será frente a Paraguay y para el 16 no se ha definido, pero se está mirando", enfatizó Hernández Bonnet.