Ramón Jesurún: "Luis Díaz estará en convocatoria de la Selección Colombia, lo esperamos con ansias"

La guerrilla del ELN liberó este jueves al padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, secuestrado desde el 28 de octubre en una zona fronteriza con Venezuela.

Acompañado por una misión humanitaria, el señor Luis Manuel Díaz aterrizó en un helicóptero en el aeropuerto de la ciudad de Valledupar (norte), cercano a la Serranía del Perijá, donde fue entregado por los rebeldes. El progenitor del atacante de la Selección Colombia estuvo en cautiverio desde el pasado 28 de octubre y hasta la fecha de hoy, cuando fue devuelto a la libertad para regresar al seno de su familia.

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, tras ser liberado por el ELN - Foto: STRINGER/AFP

Publicidad

Luego de conocerse el hecho, en 'Noticias Caracol' entrevistaron hace instantes a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien reaccionó ante la buena nueva.

"Esperando ansiosamente el regreso de la felicidad del hogar de 'Lucho' Díaz, algo que nos llena, esperemos que esto también sirva para tantos hogares que tiene este país con gente secuestrada. Y ojalá a todas se les puedan dar las condiciones para que regresen". dijo inicialmente Jesurún Franco.

"Estos días conversé con él, encontré un Lucho con mucha fuerza, fe en Dios y optimismo, de una persona grande que esperaba el momento que hoy nos llegó. Y todo se produjo con mucho éxito", complementó el máximo dirigente de nuestro fútbol.

Publicidad

Jesurún también entregó una noticia sobre la Selección Colombia. Así comentó que "en la tarde de hoy, el técnico Néstor Lorenzo deberá expedir la convocatoria, en la que está Lucho. Lo esperamos con muchas ansias, lo más pronto posible, incluso este fin de semana".

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia vs. Venezuela, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Otros conceptos de Ramón Jesurún sobre la liberación del papá de Luis Díaz

La familia Díaz se va del país

"No tenemos ningún conocimiento, ellos son gente muy buena. No sé qué indicaciones los organismo les entregaron, pero esperemos que todo conduzca a que su hábitat no sea alterado. Afortunadamente, ya podemos sonreír".

Seguridad para Brasil

"No, en absoluto la organización siempre es correcta, han sido solidarios en el tema de Lucho, pero no hay nada distinto a la realización normal. Es un partido contra Brasil, es una potencia del fútbol mundial y hay mucha expectativa. Y haremos lo que corresponde".