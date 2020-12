Ramón Jesurún: "Me encantaría para Selección Colombia un colombiano, pero no nos podemos cerrar"

Después de conocerse oficialmente la salida de Carlos Queiroz del banquillo técnico de la Selección Colombia; este miércoles Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, rompió su silencio y atendió el llamado de 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.

El máximo dirigente de la FCF no quiso adelantar absolutamente nada con respeto a nombres de posibles candidatos para llegar al seleccionado colombiano.

Sin embargo, dejó algunas pistas de lo que viene. Así comentó que "Sí es una posibilidad que (el nuevo técnico) sea un colombiano, no podemos cerrarnos a la banda en esta época, que tiene que ser de un lugar u otro, lo ideal sería ese, pero no nos cerramos a explorar otras posibilidades”.

En ese mismo sentido, Jesurún agregó que “yo diría que lo primero era definir la continuidad o no de Queiroz y ahora comenzar a trabajar qué es lo más conveniente para el fútbol colombiano, sea colombiano o extranjero. A mí me encantaría un colombiano, pero no podemos cerrarle las puertas a otro".

En cuanto a los tiempos y plazos que se han puestos en el seno de la dirigencia, el dirigente aclaró que "hay que estudiar en los próximos días, no es una época fácil, ojalá podamos hacerlo en diciembre, hay que ser rápidos pero no con tanto prisa, y cuando logremos acertar, encontrar la persona que pueda redireccionar nuestro proyectos de Selección Colombia".

"No hay absolutamente veto para nadie, cualquier persona hoy que tenga la calidad es apto para ser estudiado por la FCF”, finalizó Jesurún Franco.