Ramón Jesurún ratificó a Barranquilla como la sede de la Selección Colombia

A medida que se acerca el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha dejado abierta la posibilidad de considerar un posible cambio de estadio para algunos partidos de la tricolor. Sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, ha salido a aclarar la situación y afirmó que todos los partidos de la selección se jugarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Durante el Congreso de la FCF en Atlántico, el timonel argentino 'destapó la olla' y mencionó que estaban considerando la opción de un cambio de sede para algunos partidos de las Eliminatorias y que tomarían esa decisión paso a paso.

“En cuanto a los horarios de juego se eligen... A Venezuela, por ejemplo, no se le va a sacar ventaja por el calor o la humedad. Se elige entrenar a horarios acordes, con mucha hidratación... Hay una razón histórica y otra logística y de todas maneras está abierto el cambio de sede, mientras que sea lo mejor para la Selección lo vamos a elegir paso a paso”, expresó Néstor Lorenzo.

Publicidad

No obstante, Ramón Jesurún aclaró la duda que se generó con respecto a un posible cambio de sede y fue tajante, dejando claro que Barranquilla será la sede exclusiva de los nueve partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Sí, en Barranquilla se jugarán todos los partidos”, expresó el dirigente de la Selección Colombia, en una respuesta para 'El Heraldo'

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla ha sido un escenario icónico para la selección, y es donde ha logrado clasificaciones importantes a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde se convirtió en el fortín de la 'tricolor'.

Publicidad

Asimismo, Néstor Lorenzo, más allá de haber mencionado la posibilidad de un cambio de sede, que no se plantea la FCF, el timonel argentino no se olvidó de elogiar al Metropolitano de Barranquilla, "la sede de Barranquilla con la selección me trae muy gratos recuerdos. La logística es el campo más grande donde entra más gente, la calidez de ellos nos ha demostrado que son los hinchas perfectos”, destacó el estratega.

Recordemos por su parte que toda esta duda se dio a menos de un mes para que la 'tricolor' debute en las Eliminatorias el próximo 7 de septiembre como local, en un partido que está programado para jugarse en el 'Metro', a las 6:00 p.m.