Ramón Jesurún, sin rodeos: habló sobre la no convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia

Este miércoles, se dio a conocer la lista de convocados para la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas en octubre. Allí, hubo sorpresas, en especial, por los regresos de algunos, y también por la nueva ausencia de James Rodríguez.

El volante, que recién cambió de equipo para unirse a Al-Rayyan, no estará presente para los partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Frente a ello, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se pronunció y opinó.

"El tema de James sólo le pertenece a Rueda. James es un jugador 'top' a nivel mundial y esperemos que empiece a competir para que pueda estar a disposición del cuerpo técnico", afirmó el dirigente.

Dichas declaraciones fueron entregadas en medio del evento de este 29 de septiembre, donde se anunció la renovación de Adidas como marca de la indumentaria de la Selección Colombia. Bajo ese contexto, añadió que ha hablado con el '10'.

"No solo con James, yo con todos los jugadores me pongo en contacto y sé en particular, que él está bien. Sé que está muy contento, en el proyecto en el que acaba y en el que está encaminado es muy positivo", sentenció.