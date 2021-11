Regresa el '10' a la Selección Colombia: así llega James Rodríguez a la convocatoria

La espera terminó. Luego de un largo tiempo sin poder disfrutar de la magia de James Rodríguez en la Selección Colombia, por lesiones, decisiones técnicas, falta de minutos y demás factores, regresa para vestir la camiseta 'tricolor', contra Brasil y Paraguay.

Esta doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 será especial para el mediocampista, ya que volverá al lugar donde, quizá, más feliz se siente. Y es que, cada vez que jugó, así lo transmitió y demostró con su gran calidad.

En el reciente mercado de pases, el volante cucuteño tomó una decisión que causó revuelo, ya que dejó las filas del Everton para llegar a la Liga de Catar, exactamente Al-Rayyan. Un salto criticado por algunos, aplaudido por otros y que generó mucha discordia.

Acertada o no, el tiempo lo dirá. Por ahora, está cumpliendo su objetivo. Si bien no pudo disputar los primeros partidos con el equipo dirigido por Laurent Blanc, después de que se puso en forma, se ganó un puesto en la titular y no lo ha soltado en ningún momento.

Hasta el momento, ha disputado cuatro partidos con el cuadro catarí, para un total de 323 minutos, firmando un gol, una asistencia y una expulsión. Estos registros invitan a ilusionarse con volver a ver la mejor vesión de James Rodríguez en el terreno de juego.

Su convocatoria es un hecho y la esperanza de todo un país cobra más fuerza. Vuelve la zurda, la magia, la visión de juego, el creativo, quien puede marcar aún más la diferencia en la cancha y así espera hacerlo este 11 y 16 de noviembre, frente a Brasil y Paraguay.

Publicidad

Recordemos que James Rodríguez no jugaba con el combinado patrio desde el 17 de noviembre de 2020, hace casi un año. En aquel entonces, donde fue capitán, la Selección Colombia perdió 6-1 frente a Ecuador. Desde esa fecha, se han disputado 15 partidos. Por eso, en el 16, quiere estar presente.