Reinaldo Rueda: “Contra Paraguay debemos ser conscientes del potencial que tenemos”

Reinaldo Rueda tiene su mirada puesta en Paraguay, su rival este domingo por las Eliminatorias Sudamericanas. Hace pocos minutos, el técnico analizó varios temas de relevancia de la Selección Colombia.

De entrada, el estratega de la ‘tricolor’ se refirió a cómo cree que se dará el encuentro frente a los ‘guaraníes’.

“Vamos a disputar este juego, naturalmente que el juego de La Paz es de unas características que no tiene comparación con otra plaza, y seguro que la propuesta nuestra será esa, hacer un partido igual de inteligente, conscientes del potencial que tenemos, de lo que deseamos y con la prioridad y la necesidad de sumar. De nosotros va a depender nuestra propuesta y contrarrestar las bondades del rival”, afirmó Rueda en su contacto con los medios.

Acá más declaraciones de Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia:

*Bolivia y Paraguay, rivales muy distintos

“Todos los juegos son diferentes, como referencia para este juego de Paraguay no hay que tener en cuenta ni el de Bolivia, ni tampoco el de Ecuador vs Paraguay, no tiene nada que ver esos parámetros. Las nóminas muy cercanas, pero van a variar, por la situación de nuestro rival en Quito, son otras condiciones en Asunción. Normalmente cuando recién se reencuentran los jugadores luego de varios meses, el primer partido cuesta mucho, para el segundo se han ganado más unidades de entrenamientos, son tramites diferentes”.

*Roger Martínez

“Sí, creo que muy felices y contentos, no tuvimos la fortuna por la situación que vivió Roger previo a Copa América y la irregularidad, ahora llegó en otro momento, fue bien recibido, ha trabajado muy bien en las dos prácticas que tuvimos en Santa Cruz, mostró un comportamiento y situaciones que me animaron a que fuera el inicialista. Además de las condiciones que actúa en buena altura y en un club grande. Hizo un muy buen juego, no solo por el gol, sino por lo que hizo tácticamente, en ofensivo y defensivo. Esperar que podamos tener y disponer para de él en estos juegos”.

*Como piensa que será el partido contra Paraguay

“Todo va a pasar por como asimilemos la propuesta de ellos, será un equipo que hará una propuesta ofensiva, con desdoblamiento de sus laterales, por mucho trabajo por banda, así que será importante en lo que hagamos en la posesión del balón y evitar que ellos tengan esa disposición. Al tener ellos esa necesidad, seguro que van a dar espacios, no sirve tener muchos delanteros sino tenemos un buen ordenamiento, una buena posesión de balón, para poder alimentar esa parte ofensiva y aprovechar los espacios”.

*William Tesillo y las críticas que recibe

“Esa es una apuesta que considero que en los juegos frente a Perú y Argentina en Eliminatoria, y varios de la Copa América es recuperar esa confianza. Colombia venía de recibir muchos goles, ya hemos enfrentado 10 juegos y es primero buscar ese ordenamiento y solidez defensiva. Tesillo ópticamente no gusta para la tribuna, para mucha gente es un jugador que cumple una función importantísima, el año pasado jugó muchos partidos de lateral, ahora está jugando otra vez de central. No le hace bien a la Selección, al jugador, hay un encasillamiento injusto sobre el rendimiento de William”.

*Ambiente del grupo de la Selección Colombia

“Creo que por fortuna y es lo que se palpa, de pronto es una pregunta más para los jugadores, tanto los líderes, como los jóvenes, es una salud muy frágil la de una Selección nacional, la complejidad de las diferentes personalidades, y por eso debemos todos de hacer un gran esfuerzo por cuidarla. Primero, nosotros como cuerpo técnico, en lo administrativo, logística, los jugadores hacer un gran esfuerzo por poner su talento al servicio de la Selección, que sea un grupo bien fuerte y maduro tras el momento crítico del mes de noviembre. Y en ese proceso de fortalecernos y vamos a intentar cumplir con la meta”.