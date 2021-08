Reinaldo Rueda: "El morfociclo fue muy bueno para el futuro inmediato de la Selección Colombia"

Terminó el morfociclo y Reinaldo Rueda se pronunció. En rueda de prensa, de este jueves 12 de agosto, el director técnico del combinado patrio no solo hizo un balance de este proceso, sino que además, dejó claro cómo se prepara todo de cara a la nueva jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

BALANCE DEL MORFOCICLO

"Un saludo para toda la familia del fútbol colombiano y agradecimiento a los entrenadores que aportaron a los jugadores para este morfociclo que nos permitió hacer una evaluación de lo que hacen en el día a día. Además, acercarlos, compartir con ellos y sorprendido por la respuesta que han dado en el orden táctico y su buena disposición. Fue una buena inversión para el futuro inmediato"

¿CUÁNTOS PODRÍAN ESTAR EN ELIMINATORIAS?

"Esa es una de las evaluaciones que se está haciendo. Todo va a pasar por el comparativo con las ligas de México y las de Europa. Es un trabajo que no se puede cuantificar ahora. Eso sí, estoy convencido de que este acercamiento fue positivo. Además, acercarlos y continuar con el proceso de algunos que ya habían estado en selecciones juveniles. Todo dependerá de la actualidad de todos"

JAMES RODRÍGUEZ

"Todos los jugadores nuestros, que estén actuando, son elegibles. No ha habido ningún problema. Fui claro con mi decisión previo a Copa América. Por eso, se realiza esta evaluación de algunos jugadores como James Rodríguez y varios, que están en incertidumbre de si continúan en su club o cambian. Son muchos factores a evaluar. Es difícil. También por las restricciones de algunos países en Europa. Ustedes ya saben que Colombia fue señalada por España. No sabemos qué pueda pasar con los jugadores que vengan, si tendrán que hacer cuarentena o no. En la medida que estén en buen nivel y tengan continuidad, bienvenidos siempre"

PRINCIPAL APORTE DEL MORFOCICLO AL GRUPO PRINCIPAL

"Será importante. Es una de las tareas que nos fijamos desde que asumimos esta responsabilidad. El morfociclo del mes de febrero era pensando en las fechas de marzo, pero al cancelarse esa jornada, el objetivo de aquel morfociclo no se cumplió debido a varios factores como la para de la liga por la situación de orden social y se afectó el rendimiento de los jugadores. Por eso, solo se mantuvieron algunos y no todos los que hubiéramos querido. Ahora, con este morfociclo, se pretende que podamos tener a varios. Esa es la función"

VIAJE A LA PAZ Y FECHA DE LA CONVOCATORIA

"La idea es que el 24 de agosto se den a conocer los nombres y el 27, viajaremos a Santa Cruz de la Sierra, a donde llegarán los jugadores que sean convocados tanto de la liga local como del exterior"

RITMO DE LOS JUGADORES DE EUROPA

"No hay nada misterioso ni oculto. Las comunicaciones nos permiten darnos cuenta de los partidos que realizan, quiénes están actuando en equipos alternos, quiénes pueden ser transferidos, los que han sumado pocos minutos, en fin. Ese ese el seguimiento que se le hace. Algunos están viajando, otros a la espera de su futuro. Del 12 al 24, tendremos días para evaluar y decidir quiénes integrarán la lista para la triple jornada que se viene"

QUÉ HA PENSADO DE CARA AL JUEGO EN LA PAZ

"Todos conocemos la exigencia de jugar en La Paz. Bolivia tiene una selección competitiva y lo mismo de cuando Colombia tenía un alto porcentaje de jugadores de la liga local. Eso lleva a que se haga mucho ejercicio de cara a lo que se viene. Nos toca dos de visitantes y después en Barranquilla. Queremos ser lo más precisos. Intentaremos equivocarnos, lo menos posible"

TRIPLE JORNADA POR PRIMERA VEZ

"Así como hicimos una Copa América atípica, con viajes, seguidilla de partidos, dificultades con las canchas y demás, nos sobrepusimos y se llevó a cabo sin problema. Ahora, se vienen las jornadas triples que no las hemos vivido y que significa un gran esfuerzo y hasta un riesgo, pero debemos sobreponernos y buscar la mayor cantidad de puntos posible"

MENSAJE A LOS JUGADORES LOCALES Y DIRIGENTES

"Siempre lo hemos realizado, en Honduras, Ecuador, Colombia. Buscamos tener un soporte de la liga local. Es lo normal, ya que se llama selección nacional. Debemos valorizar lo nuestro. Tenemos que comprometernos todos a mejorar el nivel de nuestra liga. Estimular la liga colombiana y darle valor. Acá, nos hemos formado todos. Los que están en el exterior se formaron aquí y con entrenadores colombianos y en las escuelas colombianas. Hay que valorar lo que tenemos. Nosotros no vamos a representar clubes en el exterior, sino a una nuestra liga y a la Selección Colombia"

UNA MISMA TITULAR EN LOS TRES JUEGOS O HABRÁ CAMBIOS

"Es la situación que da esta jornada atípica. Hay que analizar cómo se maneja. El calendario no coincide con el rodaje de los jugadores. Anteriormente, era agosto. Ahora, con Eurocopa, Copa América, ligas que aún no empiezan o hasta ahora están arrancando, es la de septiembre que se viene. Sin embargo, dos selecciones no hay, solo habrá una. Se ampliará por prevención. Hay jugadores que tienen tarjetas amarillas y no podrían estar en la última jornada frente a Chile, algunos que están sancionados y demás. Se mirarán varios factores para encarar esta triple jornada"

ANDRÉS FELIPE ROMÁN

"Lo hemos seguido desde el momento que el profesor Alberto Gamero decidió tenerlo en la nómina titular. Lo que nos demostró en febrero, cuando lo tuvimos en Barranquilla, fue ese profesionalismo, su capacidad técnica, inteligencia de juego y que, por fortuna, ya superó esa dificultad, que espero no se repita. Positivo por él, Millonarios y la Selección Colombia"

MEJORAR EN CIERTAS POSICIONES

"La Copa América nos dio una información valiosa. Fueron días de buen comportamiento, se superaron las expectativas. Eso sí, nos falta mucho por mejorar. Hablar de posiciones no es lo saludable ahora, debemos mejorar el colectivo. Tenemos con qué. Esperamos que jugadores que no estuvieron en su mejor nivel en la Copa América, los tengamos y le puedan aportar lo máximo a la Selección. Queremos y sabemos que tenemos que mejorar en el colectivo y algunas posiciones que debemos potenciar"

CONCEPTO POR DESARROLLAR

"Siempre. El tiempo es insuficiente cuando uno quiere hacer muchas cosas como involucrar a estos jóvenes. Algunos ya habían estado con nosotros, otros llegaron hasta ahora, pero a la final es una satisfacción que los tuvimos, hubo una gran respuesta. La gratitud a los entrenadores. Esperamos que esto pueda ayudar"