Reinaldo Rueda: "En las adversidades, se conocen los grupos fuertes; hay que corregir contra Brasil"

Llegó la primera derrota en la era de Reinaldo Rueda. Después del triunfo sobre Perú y empate contra Argentina, en Eliminatorias, y de la victoria frente a Ecuador e igualdad con Venezuela, por la Copa América, la Selección Colombia cayó 1-2, en la tercera fecha del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Frente a ello, el entrenador habló.

¿Por qué la Selección Colombia termina perdiendo?

"Por haber cometido errores puntuales y no haber tenido claridad. Es producto de lo que venimos a este torneo. En las adversidades, se conocen los grupos fuertes. Esperamos ser más ordenados, contra Brasil. Todo sigue abierto. Debemos sacar lo mejor de esta derrota y estar fuertes para lo que falta"

¿Cómo afrontar el partido frente a Brasil, en la próxima fecha?

"Es un grupo competitivo y será un partido difícil. Conocemos las virtudes de Brasil, pero debemos demostrar que estamos para revertir el fútbol, recuperar el orden y hacer lo que debemos hacer"

¿Qué no le gustó de la Selección Colombia?

"Cuando uno pierde, no le gusta nada. De hecho, cuando se gana, también hay detalles a corregir. Lo importante es la entrega, el carácter. Algunos quizá no están con el ritmo ideal que uno les conoce, pero este torneo, nos sirve para conocernos y seguir mejorando"

¿Cuál fue la razón de la falta de ataque por las bandas?

"Se insistió en algunos momentos con Stefan Medina y William Tesillo, pero faltó el acompañamiento en los metros finales"

¿Qué diferencias hubo, entre este compromiso y el que Colombia le ganó 3-0 a Perú, en Eliminatorias?

"Fue un partido diferente, con condiciones distintas. Todo eso influye. Perú vino muy consolidada, en estado de alerta y nos sorprendió con su juego. En los primeros minutos, nos faltó agresividad"

¿Qué se debe corregir para ganarle a Brasil?

"Todo pasará por la eficacia frente al arco rival. Se están generado ocasiones de peligro, pero no se están concretando. El equipo ha mejorado muchos factores y conceptos. Falta retomar la confianza frente al arco rival, se debe mermar esa ansiedad a la hora de definir. Tenemos grandes goleadores"

¿Cuál es su opinión sobre el terreno de juego del estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira?

"Es una cancha agradecida hasta cierto punto, pero difícil porque quita piernas. Igual no hay disculpa. Sin embargo, conforme pasan los minutos, la superficie se altera e incomoda para el control del balón"