Reinaldo Rueda: "Es muy gratificante esta reunión, estos entrenamientos han sido muy buenos"

"Es muy gratificante esta reunión, estos cuatro días de entrenamientos han sido buenos. Se trabajó con mucha intensidad y los muchachos respondieron bien. Algunos ya vienen del proceso, otros son nuevos en estos trabajos, el balance es muy positivo. Espero que mañana, en la prueba final, podamos plasmar lo que se ha realizado", indicó Reinaldo Rueda, en la atención a medios de este sábado de la Selección Colombia, previa al juego contra Honduras.

El entrenador de la 'tricolor' habló de varios temas, entre ellos, la ausencia obligada de Cristian Arango, tras dar positivo para coronavirus.

Publicidad

"Es lamentable lo que sucedió con Cristian, por todo lo que compartimos con él en la convocatoria de noviembre. Quería consolidarse, inició bien los entrenamientos, pero el positivo lo marginó", expresó.

Publicidad

Más declaraciones de Reinaldo Rueda:

¿Cómo llegarán los jugadores a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas?

Publicidad

"Proyecto lo que es evolución de nuestros jugadores en las ligas del extranjero, su participación y el momento para ir cuadrando el diseño de la nómina para los dos juegos de Eliminatorias Sudamericanas. Tenemos problemáticas, en Argentina inicia la Liga en febrero, en México recién inició, en Colombia iniciará la otra semana, pero en Europa estarán los de mejor rodamiento".

¿Estado de salud de David Ospina?

Publicidad

"Por fortuna, la resonancia arrojó un buen resultado. No hubo rotura, solamente una contractura muy fuerte, debe jugar el fin de semana previo a la convocatoria para que pueda jugar con nosotros".

Publicidad



Próximo rival

"Honduras será un rival exigente, que está en otro proceso. El 'profe' Hernán Darío lleva pocos meses allá, tiene jugadores de experiencia y jóvenes, hacen buen fútbol".

Publicidad

¿Por qué no convocó a Teófilo Gutiérrez?

"'Teo' tuvo partidos extraordinarios, antes de pasar al Cali, lo evalué permanentemente, pero no coinciden los tiempos en comparativa con otros jugadores. Yo selecciono a los mejores, no quise irrespetar a un jugador grande como 'Teo', por eso no lo consideré para esta convocatoria".

Publicidad

Momento de José Luis Chunga

"Con José Luis, estuvimos el año pasado, es muy gratificante, el fútbol colombiano fue testigo del comportamiento de él en su club. Tiene liderazgo, vive los partidos de manera intensa y una gran inteligencia táctica.

Publicidad

¿Cuándo entregará los convocados para las Eliminatorias?

"Quizás, el próximo miércoles dé la nómina para los convocados contra Perú y Argentina".